تعرف على أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ التموين..بعد تخفيضها 40%..

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركاتها التابعة منتجات اللحوم والدواجن، بتخفيضات تصل إلى 40%.



وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.



ويتم طرح اللحوم البلدي بسعر 335 جنيها للكيلو، و اللحوم السوداني 285 جنيها، و ضأن مجمد أوروجواي بسعر 335 جنيها، والضأن البلدي بسعر 360 جنيها للكيلو، و كيلو اللحوم الهندي المبردة ب 220 جنيها.

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وتستعد وزارة التموين لطرح الخراف الحية، بسعر يتراوح بين 180 إلى 190 جنيها للكيلو القائم ، وذلك من خلال 26 شادر على مستوى 16 محافظة .وتطرح وزارة التموين، كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه، و الصدور بسعر 57 جنيها للطبق زنة 450 جراما، و الأوراك بسعر 90 جنيها للطبق زنة 900 جرام.قال العميد محمود السعدني رئيس المصرية للحوم والدواجن التابعة للقابضة الغذائية، إن كميات اللحوم متوفرة و آمنة تماماً، يوجد بمحجر توشكى حاليا 8 آلاف رأس ماشية، ويتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية، هذا بالإضافة إلى وجود 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي في محجر سفاجا، وسيتم استلام 5 آلاف أخرى خلال الأيام القادمة، بإجمالي 10 آلاف رأس ماشية، أيضا تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام منهم 385 طن، وجاري استلام الكميات الاخري تباعاً.وطمأن السعدني المواطنين، بأن هناك لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان وجيبوتي للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح للتاكد من سلامة اللحوم وخلوها من اي أمراض .وأشار السعدني، أنه يتم طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلي 40?، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيها ، بينما اللحوم السوداني 285 جنيها، و ضأن مجمد أوروجواي 335 جنيها ، والضأن البلدي 360 جنيها.وأضاف السعدني، أن سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيها ، بينما يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه ، و الصدور بسعر 57 جنيها للطبق زنة 450 جراما، و الأوراك 90 جنيها للطبق زنة 900 جرام،كما انه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 الي 190 جنيها للكيلو القائم .وأوضح السعدني، أنه سيتم طرح اللحوم و الدواجن والخراف في 1350 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلي انه مستهدف إقامة 26 شادر على مستوي الجمهورية.وقال السعدني، إنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 35 الي 40 طن لحوم يوميا و تصل إلى 130 و140 طنا قبل عيد الأضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية.