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تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

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صورة الخبر: أسعار الدولار
أسعار الدولار


الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.95 جنيه للبيع و 48.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 53.90 جنيه للبيع، و 53.79 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.96 جنيه للبيع، 62.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.04 جنيه للبيع، 13.01 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 160.09 جنيه للبيع، و 159.71 جنيه للشراء.

المصدر: صدى البلد

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