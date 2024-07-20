تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه



أسعار الدولار أسعار الدولار



الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

قد يعجبك أيضا...

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحدسعر الدولار اليومسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.95 جنيه للبيع و 48.85 جنيه للشراء.سعر اليوروسعر اليورو 53.90 جنيه للبيع، و 53.79 جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترلينيسعر الجنيه الإسترليني 62.96 جنيه للبيع، 62.83 جنيه للشراء.سعر الريال السعوديسعر الريال السعودي 13.04 جنيه للبيع، 13.01 جنيه للشراء.سعر الدينار الكويتيسعر الدينار الكويتي 160.09 جنيه للبيع، و 159.71 جنيه للشراء.