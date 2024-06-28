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تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد قرار لجنة التسعير

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه


أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أسعار المواد البترولية الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من اليوم، كما يلي.

بنزين 95 بسعر 15 جنيها للتر.

بنزين 92 بسعر 13.75 جنيه للتر.
بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه للتر.

السولار بسعر 11.50 جنيه للتر.

الكيروسين بسعر 11.50 جنيه للتر.

والمازوت المورد لباقي الصناعات بسعر 8500 جنيه للطن.
وقررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

المصدر: الوطن

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