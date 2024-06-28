تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد قرار لجنة التسعير

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أسعار المواد البترولية الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من اليوم، كما يلي.

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