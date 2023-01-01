تعرف على أسعار أرخص 3 سيارات تحت الـ100 ألف جنيه

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في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، يصبح من الصعب على الكثيرين العثور على سيارة ملائمة بأسعار معقولة.



ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الخيارات المتاحة للمشترين الذين يبحثون عن سيارات بتكلفة أقل من 100 ألف جنيه مصري.



فيما يلي نظرة على ثلاث سيارات يمكن الحصول عليها في السوق المصري ضمن هذا النطاق السعري:

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1. بيجو 504 موديل 1974 - 67 ألف جنيه مصريتعتبر بيجو 504 من السيارات الكلاسيكية التي تميزت بمتانتها وتصميمها الأنيق، تم إنتاج هذا الطراز منذ أوائل السبعينيات واستمر حتى أواخر الثمانينيات.بالرغم من عمرها، إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية بين محبي السيارات القديمة بفضل قوتها وأدائها الجيد على الطرق المصرية.المحرك والأداء: تأتي بيجو 504 بمحرك سعة 1.8 لتر، وهو موثوق ومعروف بتحمله للظروف القاسية.التصميم: تتميز السيارة بتصميم كلاسيكي وبسيط، يجذب عشاق السيارات القديمة.الصيانة وقطع الغيار: تتوفر قطع غيار بيجو 504 بسهولة وبأسعار معقولة في مصر، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمحبي السيارات الكلاسيكية.2. نيسان ستانزا موديل 1983 - 80 ألف جنيه مصريتعد نيسان ستانزا من السيارات التي قدمتها نيسان خلال الثمانينيات وحققت شعبية جيدة في السوق المصري.هذا الطراز معروف بجودته العالية وأدائه الموثوق، وهو ما يجعله خيارًا جيدًا للمشترين الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية ومستعملة في نفس الوقت.المحرك والأداء: تأتي بمحرك 1.6 لتر يوفر أداءً جيدًا واقتصاديًا.الراحة والمساحة: توفر مقصورة نيسان ستانزا مساحة كافية للركاب، مما يجعلها مناسبة للرحلات العائلية.الصيانة وقطع الغيار: تتوفر قطع غيار نيسان ستانزا بسهولة، مما يساعد في الحفاظ على تكاليف الصيانة ضمن المعقول.3. دايهاتسو شاريد موديل 1984 - 60 ألف جنيه مصريتعتبر دايهاتسو شاريد من السيارات الصغيرة والاقتصادية التي قدمتها دايهاتسو في الثمانينيات.وهي معروفة بكفاءتها في استهلاك الوقود وبساطتها في التصميم والصيانة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمشترين ذوي الميزانية المحدودة.المحرك والأداء: تأتي بمحرك صغير 1.0 لتر أو 1.3 لتر، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود في فئتها.التصميم: تتميز بتصميم مدمج وبسيط يسهل قيادتها وصيانتها.الاقتصادية: تعتبر دايهاتسو شاريد خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة بأسعار تشغيل منخفضة.تعد هذه السيارات الثلاث خيارات ممتازة للمشترين الذين يبحثون عن سيارات بأسعار معقولة في مصر.على الرغم من أنها ليست حديثة أو مزودة بأحدث التقنيات، إلا أنها توفر قيمة جيدة مقابل المال وتلبي الاحتياجات الأساسية لمالك السيارة.يبقى الاختيار بين هذه السيارات معتمدًا على تفضيلات المشتري واحتياجاته الشخصية.