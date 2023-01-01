تعرف على أسرار شبح كاسيوبيا.. ظهر في سماء دولة عربية ويبعد عن الأرض 550 سنة ضوئية

على بعد حوالي 550 سنة ضوئية في كوكبة ذات الكرسي، ظهر سديم غريب «أجرام سماوية ذات مظهر غير منتظم» يبدو كأنه هالة بيضاء لشبح مرعب وغامض، تحيط به النجوم من كل مكان، ومن شكله المخيف سمي بـ«شبح كاسيوبيا»أو«IC 63»، يظهر في أوقات محددة من العام وفوق أماكن معينة أيضًا مثل المناطق الإستوائية، وفي الساعات الأخيرة تم رصده في دولة الإمارات بواسطة مرصد الختم الفلكي الذي التقط صورة عالية الجودة له.
أسرار «شبح كاسيوبيا»
في الساعات الماضية تمكن مرصد الختم الفلكي بالإمارات من التقاط صورة عالية الجودة لسديم شبح كاسيوبيا من صحراء أبوظبي، الذي يعتبر ظهور نادر للسديم فوق منطقة عربية، كان من قبل يظهر في المناطق الإستوائية فقط، لذا نستعرض بعض أسراره في السطور التالية، وفق موقع«esahubble» البريطاني:
يظهر السديم على شكل شبح غامض على مسافات بعيدة جدًا في الفضاء لا يمكن رصده بدقة عالية إلا في المناطق الإستوائية، فهو يبعد عنا 550 سنة ضوئية في كوكبة ذات الكرسي، الشبح الفضائي، وهو في الأصل سديم تشكل بواسطة الإشعاع الصادر من نجم متغير قريب منه لم يتوصل إليه العلماء حتى الآن ويكتسب هالة الضوء من إشعاعات نجم آخر يسبب تآكل سحابة الغبار والغاز الشبحية ببطء وهو سر تغير شكل السديم في الصور التي يلتقطها علماء الفلك.
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