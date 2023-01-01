تعرف على أسباب وأعراض «مرض الاكتئاب» وطرق علاجه



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يعد الاكتئاب أحد أكثر مشكلات الصحة العقلية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 300 مليون شخص من الاكتئاب.



ويقلل الاكتئاب من قدرة الشخص على العمل بفعالية بسبب الآثار العاطفية والجسدية للمرض، وذلك حسب ما ذكره موقع new18.



هناك بعض أعراض الاكتئاب هي:

قد يعجبك أيضا...

الشعور بالحزن الشديد والشعور باليأسالضعف والتغيرات في الشهية وأنماط النومالعزلة الاجتماعية وفقدان الاهتمام بالأنشطة الروتينيةصعوبة في التفكير أو التركيز أو اتخاذ القراراتالعصبية والتهيج المستمروللحصول على تشخيص صحيح، يجب أن يعاني الشخص من خمسة على الأقل من أعراض الاكتئاب المذكورة أعلاه، وعندما تستمر الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل أو أكثر ويحدث تغير ملحوظ في مستوى الأداء الحالي والسابق، يمكن تشخيص إصابة الشخص بالاكتئاب.وربط الباحثون بين الاكتئاب وعدم كفاية مستويات السيروتونين في الدماغ، ويمكن أن يختلف الاكتئاب من خفيف إلى شديد ويمكن تصنيفه على أساس المحفزات.أسباب الاكتئاب المعروفة هي:الوراثة، وسوء المعاملة، وفقدان أحد أفراد أسرته، والفشل في الحياة.وبما أن المحفزات والأعراض تختلف من شخص لآخر، فإن آلية التعامل مع هذا المرض تختلف أيضًا، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال، كما تتزايد حالات الاكتئاب لدى الأطفال.هناك بعض أشكال الاكتئاب:الاكتئاب المزمن (اكتئاب الدم)الاكتئاب ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي)الاكتئاب الذهانياكتئاب ما قبل الولادة وما بعد الولادة