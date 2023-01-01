تعرف على أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر

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يعاني بعض الاشخاص من مشكلة الأظافر البيضاء والتي تظهر من حين لآخر ثم تختفي بعد ذلك، والتي تسبب نوعا من القلق من ظهورها.



والبقع البيضاء على الأظافر عادة لا تكون خطيرة، وهي شائعة إذ إنها تظهر على أظافر معظم الناس في مرحلة ما من مراحل حياتهم.

الأظافر البيضاء وتعرف أيضاً بالوبش هي حالة طبية تظهر فيها نقط بيضاء أو خطوط على الأظافر، وهي تظهر كالنقاط الصغيرة أو تكون بقعة بيضاء كبيرة، لتمتد عبر الظفر بأكمله، السبب الأكثر شيوعاً لحدوث البقع البيضاء على الاظافر هو إصابات الأظافر، كاصطدامها بسطح ما، أو تعرضها للكسر، أو بسبب القيام بالباديكير، أو استخدام الجل للصق الأظافر الصناعية.



أسباب ظهور البقع البيضاء

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الحساسية قد يسبب طلاء الأظافر، أو ملمع الأظافر، أو مزيل طلاء الأظافر الحساسية، مما قد يؤدي لظهور بقع بيضاء على أظافرك، وكذلك تركيب الأظافر الصناعية يضر بأظافرك.الفطريات قد يكون سبب ظهور البقع البيضاء على الاظافر هو الفطريات، حيث أن الإصابة بعدوى الفطريات في الأظافر تظهر على شكل بقع بيضاء تنتشر على الأصبع.إصابات قاعدة الأظافر يمكن أن تسبب إصابة ظفرك ظهور البقع البيضاء، وقد لا تتذكر إصابتك أو حدوثها، وذلك بسبب المدة التي تستغرقها الأظافر في النمو، فقد لا تظهر النقاط البيضاء على الأظافر إلا بعد مرور أربعة أسابيع أو أكثر.نقص المعادن قد تلاحظ بقع بيضاء أو نقاط على طول أظافرك إذا كنت تعاني من نقص في بعض المعادن أو الفيتامينات، خاصة إن كنت تعاني من نقص الزنك ونقص الكالسيوممرض القلبالفشل الكلويالالتهاب الرئويصدفية الاظافر