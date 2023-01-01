تعرف على أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر

يعاني بعض الاشخاص من مشكلة الأظافر البيضاء والتي تظهر من حين لآخر ثم تختفي بعد ذلك، والتي تسبب نوعا من القلق من ظهورها.
والبقع البيضاء على الأظافر عادة لا تكون خطيرة، وهي شائعة إذ إنها تظهر على أظافر معظم الناس في مرحلة ما من مراحل حياتهم.
الأظافر البيضاء وتعرف أيضاً بالوبش هي حالة طبية تظهر فيها نقط بيضاء أو خطوط على الأظافر، وهي تظهر كالنقاط الصغيرة أو تكون بقعة بيضاء كبيرة، لتمتد عبر الظفر بأكمله، السبب الأكثر شيوعاً لحدوث البقع البيضاء على الاظافر هو إصابات الأظافر، كاصطدامها بسطح ما، أو تعرضها للكسر، أو بسبب القيام بالباديكير، أو استخدام الجل للصق الأظافر الصناعية.
أسباب ظهور البقع البيضاء
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