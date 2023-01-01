تعرف على أسباب تكرار الإصابة بالتهابات المسالك البولية



التهابات المسالك البولية التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية من المشكلات التي تصيب الكثيرين رجال ونساء، يعاني خلالها المريض بها من الكثير من الأعراض الظاهرة خاصة على طبيعة البول، وتشتهر هذه الإصابة بتكرار تجددها والإصابة بها مرارا وتكرارا لدى الكثيرين.



فلماذا تتكرر دوما الإصابة بالتهابات المسالك البولية لدى الكثيرين؟

أجاب تقرير مطول نشر في موقع Nebraska med الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، موضحا أن التهاب المسالك البولية دائما ما ينتج عن عدوى متكررة فتصاب المثانة أو أجزاء في الجهاز البولي المختلفة بعدوى ما، لها الكثير من الأعراض التي تظهر على المريض بها منها:



آلام واضحة عند التبول وكذلك آلام شديدة في البطن خاصة في الجزء السفلي منها، قد يصيب البعض حالة من البول الدموي وكذلك كثره عدد مرات التبول، فضلا عن آلام في الحوض أيضا.

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تابع التقرير موضحا أن هذه العدوى أحد أشهر أنواع العدوى المتكررة والمتجددة، وذلك لأسباب كثيرة منها عوامل مرضية وغيرها الكثير منها:قد يعاني البعض تكرار عدوى المسالك البولية نتيجة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكرعادة غير صحية مثل عدم شرب المياه الكافيه على مدار اليوم قد يؤدي إلى زيادة فرص تكرار الالتهاب في المسالك البوليةالإفراط في تنظيف المهبل أو الأعضاء التناسليةالإصابة بالسلس البولي لدى بعض المرضى قد يؤدي إلى تكرار التهابات المسالك البوليةأية مشكلات مرضية تصيب المثانة قد تصبح المريض بها عرضة لالتهابات المسالك البوليةبعض الرجال يعانون من البروستاتا الملتهبة أو اضطرابات فيها ويصبحون أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية ايضاالإصابة ببعض الإضطرابات الإخراجية مثل الإسهال المتكرر أو الإمساك المزمن أيضابعض أنواع الأدوية قد تؤثر سلبا على صحة المسالك البولية وبالتالي تزيد من فرص تكرار الالتهاب بهاونصح تقرير بضرورة الكشف المبكر عن أعراض التهابات المسالك البولية من خلال ملاحظة طبيعة التبول وعدد المرات، وأية آلام ناجمة عنه أسفل البطن أو في منطقة الحوض، وأوضح التقرير أن تحليل عينه البول يوضح ما إذا كان المريض يعاني من هذا الالتهاب أو لا، فضلا عن أن أغلب الحالات يتم علاجها من خلال المضادات الحيوية وغيرها من الادوية التي تخص إدرار البول والتي يحددها الطبيب وحده وفقا للتحاليل وليس بشكل عشوائيا.