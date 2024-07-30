تعرف على أسباب ألم الركبة وطرق علاجه



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يعاني الكثير من الأشخاص بآلام في أنحاء مختلفة من الجسم، ومنها الشعور بالألم في الركبة نتيجة للإجهاد اليومي أو حدوث بعض الإصابات، وقد تحدث إصابات الركبة خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، أو العمل، أو خلال أداء بعض المشاريع المنزلية.

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والركبة تُعتبر أكبر مفصل في الجسم، حيث تفصل العظام العلوية عن السفلية للركبة بواسطة قرصين ليتم توصيل عظام الساق العليا (عظم الفخذ) وعظام الساق السفلى (الساق والشظية) عن طريق الأربطة والأوتار والعضلات.ويتم تغطية سطح العظام داخل مفصل الركبة بواسطة الغضروف المفصلي الذي يمتص الصدمة ويوفر سطح أملس.تُعتبر اصابات الركبة ناجمة عن ضربة مباشرة للركبة أو التواء غير طبيعي أو نتيجة ثني الركبة أو السقوط عليها، لينتج عنها ألم وكدمات وتورم شديد في غضون دقائق من الإصابة.الالتواء أو غيرها من الإصابات في الأربطة والأوتار التي تربط الرضفة (عظمة رأس الركبة).وجود تمزق في الوسائد المطاطية في مفصل الركبة.تمزقات الرباط مثل الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الإنسي، وهو الرباط الأكثر إصابة في الركبة.الكسور في الرضفة، وهي الجزء السفلي من عظم الفخذ أو الجزء العلوي من الساق أو الشظية، وتعتبر كسور الركبة هي الأكثر شيوعاً، بسبب قوة غير طبيعية مثل السقوط على الركبة، أو حركة التواء شديدة أو الضرب بقوة عليها.طرق العلاجعلاج الام الركبة أو إصابتها قد يشمل تدابير الإسعافات الأولية والراحة، أو العلاج الطبيعي.كما يمكن من خلال العلاج البدني، وفي بعض الحالات قد يحتاج إلى الجراحةيعتمد العلاج على موقع ونوع وشدة الإصابة وكذلك العمر، والحالة الصحية ومستوى النشاطممارسة التمارين الرياضيةاستخدم الراحة وكمادات الثلج من أجل علاج الام الركبة الناتجة عن إصابة بسيطة أو التهاب مفاصل. وامنح ركبتك بعض الراحة واستخدم الثلج لتقليل التورم، وقم بارتداء ضمادة ضاغطة، وحافظ على ارتفاع ركبتك.