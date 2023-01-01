تعرف على أرخص 5 موبايلات تاتش في مصر.. بسعر أقل من 5 آلاف جنيه



ريلمي C30 ريلمي C30

يبحث الكثيرون عن هواتف ذكية ذات إمكانات مقبولة وأسعار رخيصة، في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميا، ومع إعلان الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف عن عدد كبير من الموبايلات الاقتصادية، سنساعدك في معرفة أفضل الهواتف الرخيصة الموجودة في السوق المصري.







أرخص 5 موبايلات تاتش في مصر



قد يعجبك أيضا...

1. موبايل ريلمي C30:- سعر الهاتف: نحو3.499 جنيها مصريا.- شاشة IPS LCD بقياس 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل.- كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل.- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.- رامات بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت.- تخزين داخلى بسعة 32 أو 64 جيجابايت.- بطارية سعة 5000 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 10 وات.- يعمل بمعالج يونيسك Tiger T612، ونظام التشغيل أندرويد 11 من العلبة.2. موبايل أوبو A16K:- سعر الهاتف: نحو 4.399 جنيها مصريا.- شاشة IPS LCD بقياس 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل.- كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل.- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.- رامات بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت.- تخزين داخلى بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.- بطارية سعة 4230 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 10 وات.- يعمل بمعالج ميدياتك Helio G35، ونظام التشغيل أندرويد 11 من العلبة.3. موبايل ريدمي A2 بلس :- سعر الهاتف: نحو 3.999 جنيها مصريا.- شاشة IPS LCD بقياس 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل.- كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل.- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.- رامات بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت.- تخزين داخلى بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.- بطارية سعة 5000 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 10 وات.- يعمل بمعالج ميدياتك Helio G36، ونظام التشغيل أندرويد 13 جو من العلبة.4. موبايل نوكيا c31:- سعر الهاتف: نحو 3.599 جنيها مصريا.- شاشة IPS LCD بقياس 6.75 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل.- كاميرا خلفية بدقة 13 + 2 +2 ميجابيكسل.- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.- رامات بسعة 3 أو 4 جيجابايت.- تخزين داخلى بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.- بطارية سعة 5050 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 10 وات.- يعمل بمعالج يونيسك SC9863A، ونظام التشغيل أندرويد 12 من العلبة.5. موبايل ريدمي A3:- سعر الهاتف: نحو 4.999 جنيها مصريا.- شاشة IPS LCD بقياس 6.71 بوصة بدقة 720 × 1650 بكسل.- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.- رامات بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت.- تخزين داخلى بسعة 64 أو128 جيجابايت.- بطارية سعة 5000 مللي أمبير، وشاحن بقدرة 10 وات.- يعمل بمعالج ميدياتك Helio G36، ونظام التشغيل أندرويد 14 من العلبة.