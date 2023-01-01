تعرف على أرخص سيارة هيونداي "كسر زيرو" هاي لاين .. بهذا السعر

قدمت شركة هيونداي مجموعة من السيارات المتنوعة في السوق المصري، ومنها النسخة RB موديل 2024، ويتم طرحها محليًا بأسعار تبدأ من 689 ألف جنيه حتى 810 ألف جنيه للفئة كاملة التجهيزات "هاي لاين".
وظهرت هذه الفئة للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، وتنتمي تلك النسخة إلى طرازات "كسر الزيرو"، حيث لم تتخطى حاجر الـ 300 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل.
تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 عدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، فتحة سقف، مرايات جانبية تعمل بتحكم كهربائية ومدعومة بإشارات ضوئية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.
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