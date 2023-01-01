تعرف على أرخص سيارة هيونداي "كسر زيرو" هاي لاين .. بهذا السعر



هيونداي اكسنت RB موديل 2024 هيونداي اكسنت RB موديل 2024

قدمت شركة هيونداي مجموعة من السيارات المتنوعة في السوق المصري، ومنها النسخة RB موديل 2024، ويتم طرحها محليًا بأسعار تبدأ من 689 ألف جنيه حتى 810 ألف جنيه للفئة كاملة التجهيزات "هاي لاين".



وظهرت هذه الفئة للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، وتنتمي تلك النسخة إلى طرازات "كسر الزيرو"، حيث لم تتخطى حاجر الـ 300 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل.



تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 عدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، فتحة سقف، مرايات جانبية تعمل بتحكم كهربائية ومدعومة بإشارات ضوئية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.

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وتتسوط قمرة القيادة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 شاشة ملونة تعمل باللمس، زجاج خلفي مظلل، جنوط، انذار، حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية للحماية، كاميرا، مصابيح ضباب، بلوتوث، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على ناقل حركة 4 غيار أوتوماتيك، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 125 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية.سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 "كسر زيرو"تباع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة "كسر الزيرو" بسعر 795 ألف جنيه.