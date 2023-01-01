تعرف على أبرز هواتف سامسونج القادمة

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تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق عدد من الهواتف الذكية المميزة خلال الفترة القادمة، وسيصدر أبرزها في مؤتمر Unpacked القادم، إضافة إلى بعض الهواتف الذكية الصديقة للميزانية.







ونعرض فيما يلي أبرز هواتف سامسونج التي سيتم إطلاقها في الفترة القادمة :

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هواتف سامسونج القابلة للطيوستعلن سامسونج عن هواتفها القابلة للطي قريبا في مؤتمرها Unpacked القادم Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 :ويُتوقع أن يأتي Galaxy Z Flip6 مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت رام، وهو أمر لم يكن موجودًا بعد في المجموعة الكاملة من هواتف Galaxy Z Flip.كما أن التحسينات الأخرى التي قد يشهدها الهاتف هي وصول الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل من عائلة Galaxy S24 وبطارية أكبر تبلغ 4000 مللي أمبير، مقارنة بالعام الماضي.هاتف سامسونج Galaxy S24 FEوسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 FE بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسيحتوي على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، وخيارين للتخزين 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 و256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.هاتف سامسونج Galaxy A05وقد يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات، مع معالج معالج MediaTek Helio G85 .