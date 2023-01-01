تعرف على أبرز التغييرات القادمة لتطبيق الصور على iOS 18

ناقش ثلاثة من المسئولين التنفيذيين في شركة أبل مظهرا جديدا في iOS 18 لتطبيق الصور، المعاد تصميمه مع The National، يتكون الثلاثي من جون ماكورماك، نائب الرئيس للكاميرا والصور في فريق هندسة البرمجيات في أبل، وديلا هوف، مديرة الكاميرا والصور في فريق تسويق المنتجات في أبل، وبيلي سورينتينو، المدير الأول في وحدة تصميم الواجهة البشرية في أبل، وفقًا لموقع phonearena.
سيتم العثور على تطبيق الصور المعاد تصميمه على أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وMacOS Sequoia وسيتم تشغيله بواسطة Apple Intelligence، وهذا الأخير هو ما تسميه الشركة أول غوص لها في عالم الذكاء الاصطناعي (AI)، وقال سورينتينو، متحدثًا عن تطبيق الصور المستند إلى الذكاء الاصطناعي،: "مع نمو ميزاتنا ومستخدمينا ومكتباتنا، زادت أيضًا كثافة تطبيق [الصور]، لذلك بدلاً من البحث والضغط طوال الوقت، أنشأنا تطبيقًا بسيطًا تجربة صور فردية مبسطة تعتمد على الذكاء العميق".
وتمت مناقشة ايضاً ميزة جديدة تعتمد على الأمان لتطبيق الصور من قبل ماكورماك الذي قال: "نحن نوضح تمامًا أنه عندما يبدأ تطبيق ما ويستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) [واجهة برمجة التطبيقات] لأول مرة، فسنبلغ المستخدم بالضبط بما يطلب هذا التطبيق، وإذا طلب أحد التطبيقات الوصول الكامل إلى مكتبة الصور الخاصة بك، فستتمكن من "إنشاء كتالوج فرعي صغير خاص" لهذا التطبيق، سيتمكن المطورون أيضًا من استخدام "مجموعة قوية كاملة" من واجهات برمجة التطبيقات التي ستساعدهم على تحسين تطبيقاتهم.
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