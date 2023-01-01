تعرف على أبرز التغييرات القادمة لتطبيق الصور على iOS 18



iOS 18 iOS 18

ناقش ثلاثة من المسئولين التنفيذيين في شركة أبل مظهرا جديدا في iOS 18 لتطبيق الصور، المعاد تصميمه مع The National، يتكون الثلاثي من جون ماكورماك، نائب الرئيس للكاميرا والصور في فريق هندسة البرمجيات في أبل، وديلا هوف، مديرة الكاميرا والصور في فريق تسويق المنتجات في أبل، وبيلي سورينتينو، المدير الأول في وحدة تصميم الواجهة البشرية في أبل، وفقًا لموقع phonearena.



سيتم العثور على تطبيق الصور المعاد تصميمه على أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وMacOS Sequoia وسيتم تشغيله بواسطة Apple Intelligence، وهذا الأخير هو ما تسميه الشركة أول غوص لها في عالم الذكاء الاصطناعي (AI)، وقال سورينتينو، متحدثًا عن تطبيق الصور المستند إلى الذكاء الاصطناعي،: "مع نمو ميزاتنا ومستخدمينا ومكتباتنا، زادت أيضًا كثافة تطبيق [الصور]، لذلك بدلاً من البحث والضغط طوال الوقت، أنشأنا تطبيقًا بسيطًا تجربة صور فردية مبسطة تعتمد على الذكاء العميق".



وتمت مناقشة ايضاً ميزة جديدة تعتمد على الأمان لتطبيق الصور من قبل ماكورماك الذي قال: "نحن نوضح تمامًا أنه عندما يبدأ تطبيق ما ويستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) [واجهة برمجة التطبيقات] لأول مرة، فسنبلغ المستخدم بالضبط بما يطلب هذا التطبيق، وإذا طلب أحد التطبيقات الوصول الكامل إلى مكتبة الصور الخاصة بك، فستتمكن من "إنشاء كتالوج فرعي صغير خاص" لهذا التطبيق، سيتمكن المطورون أيضًا من استخدام "مجموعة قوية كاملة" من واجهات برمجة التطبيقات التي ستساعدهم على تحسين تطبيقاتهم.

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قالت أبل سابقًا إن تطبيق الصور سيخضع لـ "أكبر عملية إعادة تصميم على الإطلاق" مع تحديث iOS 18، ويعد التطبيق، إلى جانب Safari وMail، أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا على نظام التشغيل iOS، وتتضمن الميزات القادمة إلى التطبيق واجهة مستخدم جديدة ذات شبكة واحدة مع إدراج الشهر والسنة أدناه لتسهيل العثور على صورة أو مقطع فيديو تم التقاطه في تاريخ محدد، وستقوم ميزة المجموعات الجديدة بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو حسب الموضوع، حيث يعتبر نسخة مطورة من ميزة الذكريات الحالية التي تخزن الصور ومقاطع الفيديو حسب الحدث أو الأشخاص أو الموضوع.وفي معرض مناقشة التخصيصات، يقول هوف من أبل: "الكثير من الذكاء العميق المقترن بالتخصيص يعني أن الصور يمكن أن تكون أكثر شخصية، كل شخص لديه سير عمل مختلف، وبالتالي فإن التخصيص التلقائي هو المفتاح حقًا"، وعلى الرغم من أن أيًا من المسؤولين التنفيذيين الثلاثة في شركة أبل لم يذكر ذلك، فمن المتوقع أن تسمح ميزة الذكاء الاصطناعي لتطبيق الصور والتي تسمى "Clean Up" لمستخدمي iPhone بدائرة عوامل التشتيت غير المرغوب فيها من الصورة وسيختفي الإلهاء، إنها تشبه ميزة Magic Eraser التي جلبتها جوجل في الأصل إلى هواتف Pixel، ومنذ ذلك الحين، أتاحت جوجل هذه الميزة على أساس محدود لأجهزة Android وiOS الأخرى من خلال تطبيق Google Photos.على الرغم من أن النسخة التجريبية للمطورين iOS 18 متاحة حاليًا، فمن المفترض أن يتم إطلاق النسخة التجريبية العامة في وقت ما من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتم إصدار الإصدار المستقر والنهائي من iOS 18 في سبتمبر.