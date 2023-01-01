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تعرف على أبرز الاختلافات بين iPhone XS وGoogle Pixel 9

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صورة الخبر: iPhone XS
iPhone XS

أعلنت شركة أبل رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون x، وذلك في سبتمبر 2018، ويتميز كل من أيفون Xs وأيفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحم اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وهاتف Google Pixel 9:

هاتف iPhone XS
?‏‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.?
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.?الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

‏Google Pixel 9
المعالج: جوجل موتر G4?

وحده المعالجه المركزيه CPU: ثماني النواة?

معالج الرسوميات (GPU) : G715

?الذاكرة الخارجية: لا?التخزين

والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام

?نوع الشاشة: أموليد?

حجم الشاشة: 6.3 بوصة

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل

الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل?

كاميرا الإمامية: 10 ميجابكسل

البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

المصدر: اليوم السابع

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