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تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 6a وGoogle Pixel 9

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صورة الخبر: Google Pixel 9
Google Pixel 9

كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a في 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف وهاتف Google Pixel 9 كما يلي:

هاتف Pixel 6a
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.
الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل
‏Google Pixel 9
المعالج: جوجل موتر G4

?وحده المعالجه المركزيه CPU: ثماني النواة?

معالج الرسوميات (GPU): G715

الذاكرة الخارجية: لا?التخزين

والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام?

نوع الشاشة: أموليد?

حجم الشاشة: 6.3 بوصة?

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل

الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

?كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل?

البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة




المصدر: اليوم السابع

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