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تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Mini و iPhone 5

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صورة الخبر: iPhone 13
iPhone 13

كشفت أبل عن سلسلة هاتف iPhone 13 فى سبتمبر 2021، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف‏ iPhone 5:

هاتف iPhone 13 Mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.



هاتف iPhone 5:
تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.

الوزن: يزن 112جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية بقوة 1440mAh.


المصدر: اليوم السابع

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