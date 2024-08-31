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تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 9 و iPhone 12

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صورة الخبر: Google Pixel 9
Google Pixel 9

كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 12 منذ عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone 12 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 9 ، كما يلى:

iPhone 12 :
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الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.


Google Pixel 9
الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).

‏‎المعالج: Google Tensor G4.

‏‎مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.

‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‏‎دعم الشحن السريع: نعم.

‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (urtlawide)

‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل

‏‎نظام التشغيل: Android 14.

‏‎الوزن: 198 جرامًا.

‏‎البطارية: 4700 mAh.

المصدر: اليوم السابع

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