تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف ‏Google Pixel 7a و Pixel 8 Pro



Pixel 8 Pro Pixel 8 Pro

كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف ‏Google Pixel 7a حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارًا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وهاتف Pixel 8 Pro للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

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‎‏Google Pixel 7a‎الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.?المعالج: Tensor G2 (5 nm).?مساحات التخزين: 128GB.?نظام التشغيل: Android 13.?دعم الشحن اللاسلكي: نعم.?دعم الشحن السريع: نعم.?الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).?الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP.?البطارية: 4385 mAh.Pixel 8 Pro‎المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.‎التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.‎الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.‎الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.‎نوع الشاشة: LTPO OLED‎نظام التشغيل: اندرويد 14.‎البطارية: 5050 مللي أمبير.‎الشريحة Google Tensor G3