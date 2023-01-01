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تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي Pixel 6a و iPhone 5

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a فى 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف هاتف iPhone 5 كما يلى:

هاتف Pixel 6a:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

هاتف iPhone 5:
تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.

الوزن: يزن 112جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية بقوة 1440mAh.


المصدر: اليوم السابع

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