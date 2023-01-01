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تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone XS وPixel 8 Pro

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صورة الخبر: iPhone XS
iPhone XS

في شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق أيفون X، ويتميز كل من أيفون Xs وأيفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وPixel 8 Pro:

هاتف iPhone XS
‏‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.?نوع الشاشة: شاشة OLED.?

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .?

البطارية: بقوة 2659 mAh.
?الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

?الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

Pixel 8 Pro
‎المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.
‎التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.
‎الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.
‎الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.
‎نوع الشاشة LTPO OLED
‎نظام التشغيل: اندرويد 14.
‎البطارية: 5050 مللي أمبير.
‎الشريحة Google Tensor G3





المصدر: اليوم السابع

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