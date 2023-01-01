تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro Max وPixel 8

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تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من عام 2022 في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين Pixel 8:

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iPhone 14 Pro Maxالبطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixelsالمعالج : Apple a15 Bionic 5 nmشرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )أو ( dual esim – international)Pixel 8المعالج: Google Tensor G3التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رامالكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب.الكاميرا الامامية 10.5 م.ب.الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغيرنظام التشغيل: اندرويد 14البطارية: 4575 مللي أمبير