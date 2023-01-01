تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro Max وGoogle Pixel 9



Google Pixel 9 Google Pixel 9

أطلقت شركت أبل سلسلة أيفون 14، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone 14 iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف كما يلي:

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عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Pro Max وGoogle Pixel 9 كما يلى:iPhone 14 Pro Maxالبطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2دقة الشاشة: 1290 x 2796 pixelsالمعالج: Apple a15 Bionic 5 nmشرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )أو ( dual esim – international)Google Pixel 9الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).‏‎المعالج: Google Tensor G4.‏‎مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.‏‎دعم الشحن السريع: نعم.‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (urtlawide)‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل‏‎نظام التشغيل: Android 14.‏‎الوزن: 198 جرامًا.‏‎البطارية: 4700 mAh.