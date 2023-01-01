تعرفي علي .. أهم المشكلات المسببة لتأخر الإنجاب



تأخر الإنجاب تأخر الإنجاب

" الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " ها هي سنة الحياة وزينتها، ولذلك يظل حلم الإنجاب هو الهدف الأول من الزواج وأحد أهم أسباب استقرار الأسرة واستمرارية الزواج، ولذلك تأخر الإنجاب مشكلة كبيرة لدى الكثير، وهناك العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تدي إليها فيها، والكثير منها له علاج وخاصة إن قصدت مركز متخصص في علاج مشاكل الخصوبة وتأخر الإنجاب..



أهم المشكلات المسببة لتأخر الإنجاب

بدايةً لك أن تعلم أنه قد أثبتت الكثير من الإحصائيات والدراسات في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد الأزواج الذين يواجهون صعوبة في تحقيق الحمل وتجربة الأمومة، ولذلك سوف نلقي نظرة على الأسباب الطبية المحتملة لتأخر الإنجاب وتأثيرها على القدرة على الحمل..



الإصابة بالتكيسات وعلاقتها بتأخر الإنجاب

تكيس المبايض يمكن أن يؤثر على القدرة على الإنجاب. تكيس المبايض هو اضطراب هرموني يتميز بتكوين كيسات صغيرة في المبايض، هذه التكيسات لها تأثير كبير على نمو البويضات وتعوق عملية الإباضة الطبيعية، بشكل عام، النساء اللاتي يعانين من تكيس المبايض قد يواجهن التحديات التالية فيما يتعلق بالإنجاب:

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قد يعاني بعض النساء المصابات بتكيس المبايض من عدم التبويض النظامي أو التبويض غير المنتظم، وهذا يعني أن البويضات قد لا تنمو أو تفرج بشكل صحيح، مما يجعل من الصعب عليهن الحمل.قد تعاني النساء المصابات بتكيس المبايض من اضطرابات هرمونية في الجسم، بما في ذلك زيادة في هرمونات الذكورة (التيستوستيرون) وانخفاض هرمونات الإناث (الاستروجين والبروجستيرون)، وهذه التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤثر على إنتاج البويضات وتعوق الإباضة الطبيعية، ومن ثم تسبب تأخر الإنجاب.يعد تأخر الإنجاب نتيجة حتمية لعدم التبويض النظامي والاضطرابات الهرمونية، يصعب على النساء المصابات بتكيس المبايض حدوث الحمل بشكل طبيعي، حيث يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا أطول للحمل، أو قد يحتاجن إلى التدخل الطبي لمساعدتهن على تحقيق الحمل.أمراض الذكورة وتأثيرها على الإنجابتُعد دوالي الخصية من المشكلات الشائعة التي تسبب صعوبات في الإنجاب وهي أحد أشهر أمراض الذكورة، وقد تحدث دوالي الخصية نتيجة توسع وتضخم الأوردة التي تحمل الدم من الخصية، وتؤثر هذه الحالة على جودة الحيوانات المنوية وقدرتها على التخصيب، مما يقلل فرصة حدوث الحمل لدى الأزواج المتأثرين به.يمكننا تعريف هذا النوع من الدوالي بكونها عبارة عن فقد الأوردة الصمامات الطبيعية التي تساعد في توجيه تدفق الدم بشكل صحيح، ، مما يسمح للدم بالتجمع والانسداد في الأوردة، الأمر الذي يؤدي إلى توسعها وتضخمها.حيث يعتبر ارتفاع ضغط الدم داخل الأوردة أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى توسعها وتضخمها، وعندما تتضخم الأوردة، يتأثر تدفق الدم في الخصية وقد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة الحيوانات المنوية وتقليل قدرتها على التخصيب.تعتبر دوالي الخصية من أهم الأسباب القابلة للعلاج لصعوبات الإنجاب لدى الرجال. وعادة ما يتم علاجها جراحيًا باستخدام تقنية تقليص الدوالي. يتضمن العلاج إزالة أو إعادة توجيه الأوردة المتضخمة لتحسين تدفق الدم في الخصية وتحسين جودة الحيوانات المنوية.ويمكن الجزم بكون هذا النوع من الدوالي يُعد من أهم الأسباب القابلة للعلاج لصعوبات الإنجاب، حيث إن تقليل ضغط الدم في الأوردة المتضخمة يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى الخصية وبالتالي يحسن جودة الحيوانات المنوية وزيادة فرصة حدوث الحمل.مستشفى بداية لعلاج تأخر الإنجابوهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن مستشفى بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب واحدة من أشهر المستشفيات والمراكز الطبية التي تخصصت في علاج جميع أمراض الذكورة، بما في ذلك دوالي الخصية تكيس المباض وغيرها، وذلك من خلال فريق طبي يحمل من عدد سنوات الخبرة ما يتعدى العشرين عامًا، فضلًا عن وجود الكثير من الكفاءات الطبية والمختبرات المجهزة لاستقبال جميع الحالات.