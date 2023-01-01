تعتزم الهند إرسال أول مهمة مأهولة للفضاء وأول بعثة لاستكشاف المحيط 2025

تتطلع الهند إلى القيام بإنجازات علمية هامة خلال العام القادم، حيث تعتزم إرسال أول مهمة مأهولة إلى الفضاء، وأول بعثة لاستكشاف أعماق المحيط تصل إلى عمق 6 آلاف كيلومتر في عام 2025.
وذكر تليفزيون "بريكس" اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قد أعلن بشكل رسمي في عام 2018 عزم بلاده إرسال أول مهمة مأهولة إلى الفضاء في أغسطس من عام 2022، إلا أنه تقرر تأجيل موعد الإطلاق إلى عام 2025 بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويتضمن المشروع التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية إرسال مهمة "جاجانيان" المأهولة إلى الفضاء لمدة 3 أيام لتصل إلى ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض قبل أن تعود مجددا.
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