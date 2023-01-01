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تظهر هيونداي باليسيد 2026 بتصميم جديد صندوقي الشكل

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صورة الخبر: هيونداي باليسيد 2026
هيونداي باليسيد 2026

تستعد هيونداي لتقديم تحديث كبير لسيارتها باليسيد مع وصول موديل عام 2026. وكشفت الصور التجسسية عن تصميم صلب أكثر قوة، وقمنا بتوفير تصميم تخيلي للسيارة القادمة.

تتميز هيونداي باليسيد 2026 بتصميم صندوقي أكثر متانة يعزز حضورها على الطريق. تكشف الصور التجسسية عن شبك أمامي أعرض وأقواس عجلات مربعة. تهدف التغييرات لجعل مظهر باليسيد أكثر قوة، ولجذب العملاء الذين يفضلون الشكل التقليدي لسيارات SUV.

بينما يخضع التصميم الخارجي لتغييرات كبيرة، من المتوقع أن يشهد الداخل تحسينات أيضًا. من المرجح أن تتميز باليسيد الجديدة بتقنية محدثة، بما في ذلك شاشة معلومات ترفيهية أكبر، وخيارات اتصال متقدمة، وأنظمة محسنة لمساعدة السائق. كما يُتوقع تحسين المواد وراحة المقاعد.

المصدر: سعودى شفت

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