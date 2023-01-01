تظهر مازدا EZ-6 EV الجديدة لأول مرة



مازدا EZ-6 EV مازدا EZ-6 EV

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-5 الكهربائية ، وتنتمي EZ-6 EV لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري بفضل ما تمتلكه من مميزات متطورة .



- محرك مازدا CX-5 الكهربائية :

تستمد سيارة مازدا CX-5 الكهربائية الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة 258 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .



مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

وزودت سيارة مازدا CX-5 الكهربائية أيضا بمحرك سعه 1500 سي سي ، ينتج قوة 95 حصان، بجانب محرك كهربائي ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، وتنتج قوة 218 حصان مجمعة، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

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- مواصفات مازدا CX-5 الكهربائية الجديدة :تمتلك سيارة مازدا CX-5 الكهربائية الجديدة العديد من المميزات التكنولوجية من ضمنها، مصابيح إضاءة LED، وبها مقاعد عديمة الجاذبية، وبها نظام معلومات ترفيه، وشاشة مقاس 14.6 بوصه، ونظام إضاءة محيطة بـ 64 لون، ونظام صوتي من سوني مكون من 14 سماعة ، وسقف زجاجي بانوراما .