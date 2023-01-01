تظهر مازدا EZ-6 EV الجديدة لأول مرة

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-5 الكهربائية ، وتنتمي EZ-6 EV لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري بفضل ما تمتلكه من مميزات متطورة .
- محرك مازدا CX-5 الكهربائية :
تستمد سيارة مازدا CX-5 الكهربائية الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة 258 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .
مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة
وزودت سيارة مازدا CX-5 الكهربائية أيضا بمحرك سعه 1500 سي سي ، ينتج قوة 95 حصان، بجانب محرك كهربائي ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، وتنتج قوة 218 حصان مجمعة، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .
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