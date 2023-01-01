تظهر توج التركية لأول مرة ضمن قائمة للعلامات التجارية الأعلى قيمة



توج توج

أعلنت Brand Finance عن نتائج قائمة “العلامات التجارية الأكثر قيمة في تركيا” لعام 2024 وبينما تحافظ الخطوط الجوية التركية على المركز الأول، تظهر علامة السيارات الكهربائية توج لأول مرة ضمن القائمة في المرتبة العشرين.



بينما تستمر الخطوط الجوية التركية على رأس العلامات التركية الأكثر قيمة مقدرة بـ 1.985 مليار دولار، تأتي الشركة الصناعية أرتشليك في المركز الثاني بقيمة 1.265 مليار دولار، والشركة الصناعية فيستل بقيمة 917 مليون دولار في المركز الثالث. وجدير بالذكر علامة فورد أوتوسان لصناعة السيارات بقيمة 816 مليار دولار في المركز السادس، وهي شركة مدمجة بين فورد الأمريكية وشركة تركية.



رغم وجودها في المركز العشرين بقيمة 182 مليون دولار، فإن علامة توج التجارية تجاوزت شركات تركية بارزة في مجالات صناعة الدفاع والاتصالات. وجدير بالذكر أن بقية العلامات العشرين الأكثر قيمة شملت بنوك تركية وشركات تجارية وشركات غذائية كما شملت شركة أزياء.