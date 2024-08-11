تظلمات الثانوية العامة تبدأ غدًا لمدة 15 يومًا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024؛ اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 2024.

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وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يوماً) تبدأ اعتباراً من غد الخميس الموافق 8 / 8/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 8 / 2024 على أن تبدأ اجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/8/2024.وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يوماً اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .- تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد:‏ https://tazalom.emis.gov.egثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .- يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة .- يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك .ثانياً : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم .- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل .