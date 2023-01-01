تطيح هيونداي إلنترا N بسيارة هوندا سيفيك Type R في حلبة السباق



هيونداي إلنترا N هيونداي إلنترا N

تواصل هيونداي تعزيز سمعتها في مجال السيارات الرياضية عبر علامتها التجارية N Performance، حيث تقدم إلنترا N كخيار بارز يجمع بين الأداء المذهل والسعر المعقول.



من ناحية أخرى، تظل هوندا سيفيك Type R من بين أقوى السيارات في فئتها، معروفة بقوتها وأدائها الرياضي المتفوق.



لكن كيف تتفوق كل سيارة عندما توضعان جنبًا إلى جنب في منافسة مباشرة؟ دعونا نكتشف ذلك.

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القوة والمحركاتهيونداي إلنترا N:تأتي سيارة هيونداي هذه بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، ينتج 276 حصانًا وعزم دوران يبلغ 289 رطل قدم. يتم توصيل هذه القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة يدوي من ست سرعات، مما يوفر تجربة قيادة ديناميكية ومشوقة.هوندا سيفيك Type Rتمتاز أيضًا بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، لكن هذا المحرك يولد 315 حصانًا وعزم دوران يبلغ 310 رطل قدم.مثل هيونداي Elantra N، تستخدم Civic Type R ناقل حركة يدوي يتيح للسائقين استغلال القوة الإضافية بشكل فعال.الأداء في السباقاتعند اختبار الأداء في ظروف السباق، أظهرت كل من هيونداي Elantra N وCivic Type R خصائصها المميزة:تتفوق Elantra N بقدرتها على الانطلاق السريع، حيث تمكنت من الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في غضون 5.9 ثانية. على الرغم من هذا التفوق الأولي، فإن Civic Type R برزت بقوتها الإضافية، حيث بلغت نفس السرعة في 5.7 ثانية فقط.في سباق الربع ميل، تمكنت Civic Type R من إنهاء السباق في 14.0 ثانية بسرعة 105.0 ميل في الساعة، بينما أكملت Elantra N السباق في 14.3 ثانية بسرعة 101.5 ميل في الساعة.يوضح هذا أن القوة الإضافية لـ Civic Type R تمنحها ميزة واضحة في السباقات المستقيمة.التحكم والقدرات الديناميكيةعند تقييم قدرات التحكم، تظهر Civic Type R تفوقًا طفيفًا على Elantra N. في اختبار الجاذبية الجانبية أثناء الانعطاف، سحبت Civic Type R قوة تصل إلى 1.34 جرام، مقارنة بـ 1.31 جرام لـ Elantra N. هذه الفروق الصغيرة تمنح Civic Type R تفوقًا في الاختبارات الديناميكية.في اختبار U-drag الذي أجراه موقع Edmunds Cars، أكملت Civic Type R المسار في 37.8 ثانية بسرعة 118.8 ميل في الساعة، بينما أكملت هيونداي Elantra N المسار في 38.6 ثانية بسرعة 114.8 ميل في الساعة.تعكس هذه النتائج قدرة Civic Type R على تقديم أداء متفوق في ظروف السباق والتحديات الديناميكية.رغم تفوق Honda Civic Type R من حيث الأداء الإجمالي والقوة، إلا أن Hyundai Elantra N تقدم نفسها كخيار قوي لأولئك الذين يبحثون عن مزيج من الأداء الممتاز والسعر المناسب.كلا السيارتين توفران تجارب قيادة مثيرة، ولكن Civic Type R تتميز بفضل قوتها الإضافية وقدراتها الديناميكية المتقدمة.في النهاية، يعتمد الاختيار بين هاتين السيارتين الرائعتين على تفضيلات المشتري واحتياجاته. سواء كنت تبحث عن القوة الفائقة لـ Civic Type R أو القيمة المتوازنة لـ Elantra N، فإن كلا الخيارين يقدمان تجربة قيادة لا تُنسى.