تطور Netflix سلسلة رسوم متحركة من لعبة Minecraft

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بينما تم إصدار لعبة Minecraft رسميًا في عام 2011، فقد تم تقديمها لأول مرة للجمهور في عام 2009. وهذا العام، تحتفل لعبة Minecraft بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها، وكجزء من الاحتفالات المحيطة بهذا الحدث المهم، أعلنت Netflix وMojang Studios أنهما تصنعان لعبة Minecraft. سلسلة رسوم متحركة مستوحاة من لعبة Sandbox الشهيرة. إنه عرض رسوم متحركة بالكمبيوتر تم تطويره بواسطة الاستوديو الكندي WildBrain، والذي كان أيضًا وراء عروض Netflix المتحركة Carmen Sandiego وSonic Prime.



وقالت الشركات إن المسلسل سيحتوي على قصة أصلية مبنية على شخصيات جديدة تظهر "عالم Minecraft في ضوء جديد". سنكتشف على الأرجح ما يعنيه ذلك بالضبط قبل إطلاق المسلسل عندما يبدأون في إصدار المعاينات والمقاطع الدعائية. يُعلن الفيديو الذي نشرته Netflix وMojang عن تعاونهما فقط - سيتعين علينا فقط انتظار المزيد من المعلومات حول ما إذا كان العرض سيظل يتضمن شخصيات نعرفها جميعًا من اللعبة، مثل Steve وcreepers وZombies، أو ما إذا كان سيتضمن فقط شخصيات نعرفها جميعًا من اللعبة. شخصيات مميزة لم نرها من قبل. إذا تم إنتاج فيلم Minecraft الذي طال انتظاره، فسنظل نرى ستيف في نسخة مقتبسة منه على أي حال. في وقت سابق من هذا العام، ذكرت مجلة الموعد النهائي أن جاك بلاك من المقرر أن يلعب دور بطل اللعبة الممتلئ إلى جانب جيسون موموا.



على مدار الأسبوعين الماضيين، أصدرت Minecraft أيضًا عناصر خاصة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها، بما في ذلك إضافات مجانية للحفلات وخريطة مجانية ورداء وخلفيات. يمكنك مشاهدة جميع عناصر وإعلانات الذكرى السنوية لـ Mojang على موقع Minecraft الإلكتروني.