تطور مثير في مشاجرة محمد فؤاد وطبيب عين شمس التخصصي



مشاجرة محمد فؤاد مشاجرة محمد فؤاد

استأنفت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في مشاجرة الفنان محمد فؤاد مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

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معاينة وكاميرات مراقبةوانتقلت النيابة لموقع نشوب المشاجرة بين الطبيب والفنان محمد فؤاد داخل مستشفى عين شمس التخصصي وخلال المعاينة قام فريق النيابة بتفريغ كافة كاميرات المراقبة التي رصدت مدة تواجد الفنان داخل المستشفى منذ لحظة دخول شقيق الفنان محمد فؤاد الى المستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه وايضا وقت حضور الفنان محمد فؤاد للاطمئنان على شقيقه.كما استمعت النيابة لأقوال عدد من أقوال الشهود من الطاقم الطبي حول الواقعة.جلطة مكتملة بالقلبوتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية لـ"عبد العزيز فؤاد"، شقيق الفنان محمد فؤاد والمتسبب في مشاجرة المطرب مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.وجاء في التقرير الطبي أن المريض حضر لقسم الطوارئ في حوالي السادسة صباحا، وهو يعاني من آلام شديدة بالصدر، وبعد الاطلاع ورسم القلب، والأبحاث؛ تبين أنه يعاني من جلطة مكتملة بالقلب، وتم حجزه في رعاية القلب، وعمل قسطرة للشريان التاجي، وتركيب دعامة، وإدخاله العمليات.وتبين أن شقيق الفنان الذي وصل للنيابة، غير المريض الذي تستمع النيابة لأقواله، وأن مدير أعماله يقدم فيديوهات تفيد التعدي على محمد فؤاد بالسب والقذف، وأيضا ما يفيد سحب الطبيب الهاتف من يديه خلال توثيقه للواقعة وركله بقدمه ولكن تفادى مدير الأعمال هذه الضربة وجاءت في يديه وأصابته بسحجات وكدمة.واستمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، لأقوال طبيب مستشفى عين شمس الذي اتهم الفنان محمد فؤاد، بالتعدي عليه.وأكد الطبيب، خلال تحقيقات النيابة، أنه في أثناء مباشرة عمله داخل مستشفى عين شمس التخصصي، حضر محمد فؤاد، بصحبة شقيقه المريض إلى غرفة الطوارئ، وتم عمل رسم قلب له في مدة قليلة.وأضاف الطبيب، أنه كان يستعجل الاستشاري المسؤول عن الحالة، للاطمئنان على حالة المريض.وأوضح الطبيب أمام النيابة، أنه تفاجأ برد فعل الفنان محمد فؤاد عندما تعدى عليه بالضرب، ووجه إليه ألفاظًا خادشة للحياء، ولا يعلم سبب لجوئه لهذا الأمر.وبعد الاستماع إلى أقوال الطبيب، قررت النيابة العامة، استدعاء محمد فؤاد، لسماع أقواله ومناقشته بشأن الواقعة.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد أدوار المتهمين في المشاجرة، وتم التحفظ على مقاطع مصورة بالهواتف وأخرى لكاميرات المراقبة بالمستشفى.