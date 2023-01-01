تطور صادم: إحالة قضية مقتل الجواهرجي إلى المفتي .. فيديو



مقتل جواهرجي بولاق مقتل جواهرجي بولاق

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 28 يوليو 2024، قرارًا يفيد بإحالة أوراق المتهم الأول في قضية إنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا من أجل سرقة مشغولات ذهبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية للأخذ بالرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا عما أُسند إليه.

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محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلاوحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين في قضية إنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا.واستمعت المحكمة اليوم خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا، إلى مرافعة النيابة العامة، والتي جاء بها ما يلي: إننا نقف اليوم بالمحراب المقدس قاصدين تحقيق ما أمرنا الله به.. قاصدين المجرمين وطالبين بالقصاص للمجني عليهم.. نأتي اليوم لكم بمثال لأسوء ما يمكن أن يصل الإنسان إليه.. نأتي اليوم بصحائف دعوانا حتى تترسخ العقيدة وتطمئن قلوبكم باليقين.. فأنتم خير ملاذ للمجتمع وسند للحق والعدل في البلاد.واستكمل ممثل النيابة العامة: تعددت صفات الشر فيه منذ نشأ طفلًا حتى بعد رشده.. وكان يتواكل على رزق أبيه وأسرته.. مما دفع زوجته الأخيرة إلى انفصالها عن شخص غير مسؤول متعاطي لجوهر المخدر.. سلك المتهم درب الشيطان وأتباعه فسعى لتخطيط واختيار السهل كما اعتاد المشهد.. وسلك طريق السرقة وإن كانت على جثث الأبرياء.. فالقتل هو الطريق لذلك لم ينصت لكلام الله عز وجل قائلًا بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفس بغير نفس صدق الله العظيم.. ولكن لا يستوي القتل مع القتل.https://www.facebook.com/watch/?v=1477363559560688