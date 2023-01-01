تطور روسيا روبوت عسكري يعمل بالذكاء الاصطناعي



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن الروبوت الجديد قادر على حمل مختلف أنواع الألغام والذخائر، ويمكن التحكم به عن بعد في ساحات المعارك، كما يمكنه العمل بشكل مستقل بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ويصدر الروبوت الجديد معدلات منخفضة من الضوضاء أثناء حركته ما يجعل عملية اكتشافه صعبة، ومن المفترض أن يتم تسليحه بألغام TM-72 أو TM-89 المضادة للدبابات والآليات العسكرية، أو ألغام PMN المضادة للأفراد.وأشارت "Severny Press" إلى أنها صنعت نموجا أوليا لمنصة هذا الروبوت، طولها 70 سم، وارتفاعها 40 سم، ويمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 70 كغ، ويمكن لهذه المنصة قطع 100 كم في كل مهمة، والحد الأقصى لمدة تشغيلها هو ساعة ونصف.ويتمتع الروبوت الجديد بقدرات عالية على المناورة، كما يمكنه العمل بـ3 أوضاع، الوضع المستقل، وهنا يقوم المشغل ببرمجة المهمة في الكمبيوتر الموجود فيه لينفذ الروبوت المهمة دون أي تدخل، والوضع شبه المستقل، وهنا يقوم الروبوت بالتوجه إلى الهدف ولحظة جط وصوله إليه يقوم المشغل بتفجير اللغم عن بعد، أما في الوضع الثالث فيقوم المشغل بتوجيه الروبوت لاسلكيا منذ بداية مهمته وحتى نهايتها، معتمدا على جهاز توجيه لاسلكي، تبث له صور من الكاميرات المثبتة على الروبوت.