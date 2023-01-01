تطور روبوتات الذكاء الاصطناعي.. يد آلية غير قابلة للتدمير



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قام العلماء بتطوير يد آلية غير قابلة للتدمير يمكنها تحمل الضرب بالمكابس أو الضرب بمطرقة، هذه اليد الضخمة يبلغ وزنها 4.1 كيلوجرام (9.9 رطل) ويتم استخدامها بالفعل لتطوير الجيل القادم من روبوتات الذكاء الاصطناعي .



تم تصميم هذا المخلب ذو الأصابع الثلاثة من قبل شركة Shadow Robot ومقرها المملكة المتحدة، ويمكنه الانتقال من الفتح الكامل إلى الإغلاق في 500 مللي ثانية فقط.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، تم تصميم هذه المتانة لمساعدة اليد على النجاة من العملية الصارمة والمدمرة في كثير من الأحيان لتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التفاعل مع العالم.

قد يعجبك أيضا...

نظرًا لأن هذا الروبوت أكبر بنسبة 50% من حجم يد الإنسان، وله ثلاثة أصابع فقط، فهو ليس شبيهًا بالإنسان تمامًا مثل العديد من الروبوتات الأخرى.تم تصميم اليد على مدار أكثر من أربع سنوات بالتعاون مع شركة Google Deepmind للذكاء الاصطناعي، والغرض الرئيسي لليد هو المساعدة في تعليم الذكاء الاصطناعي.في حين أن الروبوتات الموجودة على أرضيات المصانع قادرة على اتباع إجراءات بسيطة مثل نقل الصفائح المعدنية من مكان إلى آخر، فإن العالم الحقيقي يتطلب حركة أكثر تعقيدًا، لكي تكون الروبوتات قادرة على أداء مهام أكثر تعقيدًا أو التصرف بشكل مستقل، فإنها ستحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لتشغيل أدوات التحكم الحركية الخاصة بها.وقال ووكر لصحيفة ديلي ميل : "إذا سبق لك أن رأيت طفلاً يتعلم، فإنه في بداية العملية يتحرك بشكل عشوائي قبل أن يبدأ في ربط تلك الحركات بما يمكنه رؤيته أمامه، عندما تضع الذكاء الاصطناعي في السيطرة على الروبوت، تكون العملية متشابهة جدًا، والفرق الوحيد هو أن الروبوتات ليست مرنة تمامًا مثل البشر.لتعلم مهمة بسيطة مثل التقاط الأشياء، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى إجراء آلاف من محاولات التجربة والخطأ المتكررة.في العام الماضي، استخدم باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي هذه التقنية لتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التقاط الغسيل من خلال التكرار، ومع ذلك فإن تلك المراحل المبكرة من عملية التعلم غالبًا ما تكون غير منتظمة لدرجة أنه ليس من غير المألوف أن تهز الروبوتات نفسها.