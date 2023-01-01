

تطورات الحالة الصحية لـ شادية.. إصابتها بالتهاب رئوي تطورات الحالة الصحية لـ شادية.. إصابتها بالتهاب رئوي

أصيبت الفنانة المعتزلة شادية بالتهاب رئوي بعد أن استقرت حالتها، وذلك حسبما صرح نجل شقيقها خالد شاكر مساء أمس الثلاثاء خلال مداخلة هاتفية أجراها مع أحمد شوبير في برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على قناة صدى البلد.



وقال شاكر، "استطاع الأطباء تعدي مرحلة جلطة المخ التي أصيبت بها الحاجة شادية بقدر الإمكان وبأقل الخسائر والحالة استقرت بعدها، ولكن الفترة الأصعب تمر بها حالياً، إذ أنها أصيبت بإلتهاب رئوي وهذا ما يجعلنا نطلب الدعاء لها من الجميع، وهي تصارعه بكل قوتها والأطباء قالوا أن هناك تحسن".



وتابع خالد شاكر، "عندما أصيبت بجلطة المخ كانت مفاجأة لأنها كانت لا تعاني من أي شيء، ولكن الله لطف بها حيث أنها لم يحدث لها نزيف أو غيرها من الآثار الجانبية، كانت فقط تعاني من بعض التشنجات ولكنها شُفيت منها".

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وأشار إلى أن الفنانة المعتزلة بدأت تعود إلى وعيها وتتعرف على أقاربها ومن يزورها في المستشفى، ولكنها لديها صعوبة في الحديث بسبب الجلطة، مما جعل أسرتها تخبرها أن سبب عدم استطاعتها النطق يعود للأدوية التي تتناولها.يشار إلى أن الفنانة المعتزلة شادية أصيبت بجلطة في المخ منذ أيام وتم نقلها من مستشفى العاصمة إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج اللازم.شادية أعلنت اعتزالها الفن في 1986، عقب مشاركتها في "الليلة المحمدية"، وغنائها للأغنية الدينية "خد بإيدي".