تطورات أزمة إمتحان فيزياء الثانوية العامة.. فيديو



إمتحان فيزياء الثانوية العامة إمتحان فيزياء الثانوية العامة



تحدث رفعت فياض الكاتب الصحفي عن صعوبة أمتحان الفيزياء للثانوية العامة، قائلاً:" إذا أثبتت اللجنة الفنية التي شكلها وزير التربية و التعليم، أن هناك خطأ في أي سؤال سيلغى السؤال.



10 % من الأسئلة في مستوى الطالب الأكثر تميزاً



وأضاف رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وزير التربية والتعليم شدد على عدم وجود أي سؤال في أمتحانات الثانوية العامة يحتمل أكثر من إجابة،معلقاً:" ممنوع منعاً باتاً أي سؤال يحتمل إجابتين لعدم تشتيت ذهن الطالب"

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وأشار رفعت فياض الكاتب الصحفي إلى، أنه لابد أن يكون 10% من الأسئلة في مستوى الطالب الأكثر تميزاً، وهذه النسبة تختلف من أمتحان و أخر على مستوى العالم،متابعاً:" عادة مادة الفيزياء تحديداً يحدث بها شكوى كل عام، لأن إستيعابها لا يكون بشكل جيد من الجميع"