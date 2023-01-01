تطلق SpaceX خدمة Starlink الخلوية في الخريف



SpaceX SpaceX

تخطط شركة SpaceX لإطلاق نظام Starlink للهواتف هذا الخريف، في انتظار موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).



وكشفت الشركة عن تاريخ الإطلاق المستهدف في ملف حول القواعد الجديدة للجنة بشأن توفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية لشركات الطيران الأمريكية، والمعروفة أيضًا باسم "التغطية التكميلية من الفضاء".



وكتبت الشركة: "تدعم SpaceX تقريبًا جميع أوامر SCS الأخيرة الصادرة عن اللجنة وتتطلع إلى إطلاق خدمة تجارية مباشرة إلى الهاتف الخلوي في الولايات المتحدة هذا الخريف".

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يثير الملف أيضًا المزيد حول أهداف SpaceX طويلة المدى لنظام Starlink "المباشر إلى الخلية"، والذي سيرسل بيانات الإنترنت إلى الهواتف الذكية غير المعدلة على الأرض، مما يجعلها وسيلة مفيدة لخدمة المستهلكين في المناطق الميتة الخلوية.وكتبت الشركة: "على الرغم من أن SpaceX تعتزم حاليًا توفير النص والصوت وتصفح الويب من خلال شبكة التغطية التكميلية الخاصة بها، إلا أن الابتكارات المستقبلية قد تسمح بخدمة تغطية تكميلية أكثر قوة وميزات محسنة". "على الرغم من أن هذه الخدمة المحسنة لن تحل محل شبكات الهاتف المحمول الأرضية، إلا أنها ستوفر مصدرًا معززًا للاتصال حيث لا توجد تلك الشبكات."ومع ذلك، تقول SpaceX إن الإطار الحالي للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لتوفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية للهواتف يواجه عقبة واحدة. يحث ملف الشركة اللجنة على تخفيف الحد الإجمالي للترددات الراديوية للأقمار الصناعية الخلوية، وتحديدًا "كثافة تدفق الطاقة الإجمالية خارج النطاق ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع".وبدلاً من ذلك، تدعم SpaceX استبدال قيود الحجم الواحد الذي يناسب الجميع بـ “حدود خاصة بالنطاق” أكثر تفصيلاً لمساعدة الشركة على تحسين التغطية وموثوقية نظام Starlink الخلوي القادم.وكتبت الشركة: "على النقيض من ذلك، فإن الحد الإجمالي الشامل خارج النطاق، سيقوض للأسف هدف توفير تغطية قوية أثناء حالات الطوارئ". وقد يمنع نفس الحد أيضًا شركة SpaceX من تطوير ابتكارات مستقبلية لتقنية Starlink الخلوية.وأضافت الشركة: "حتى لو تمكن المشغلون من توفير تغطية قوية بموجب حد PFD الإجمالي في أمر SCS، فإن تلبية هذا الحد التقييدي سيتطلب من مشغلي الأقمار الصناعية إما تقليل تغطية الشبكة وسعتها أو قمع إشاراتهم بشكل كبير للوفاء بالحد".أخبرت SpaceX وشريكتها T-Mobile - أول شركة طيران أمريكية تتبنى تقنية Starlink الخلوية - لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) سابقًا أن حد التردد اللاسلكي مقيد للغاية. لكن في شهر مارس، لاحظت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن المنافسين، بما في ذلك AT&T وVerizon وDish Network، مارسوا ضغوطًا على اللجنة للحفاظ على التقييد، مشيرين إلى الحاجة إلى الحماية من التداخل اللاسلكي المحتمل.قدمت SpaceX الملف في الوقت الذي تعلق فيه مجموعات عديدة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حول إطارها لتمكين الاتصال عبر الأقمار الصناعية بالهواتف. وقد شمل ذلك قلق العلماء من أن أقمار Starlink الخلوية التابعة لشركة SpaceX تشكل خطرًا وجوديًا على علم الفلك الراديوي، مستشهدين بالتداخل اللاسلكي المتزايد.ولكن في ملف منفصل مقدم إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، قالت SpaceX إنها تعمل مع مجتمع علم الفلك للتخفيف من المخاطر المحتملة. وقالت الشركة أيضًا إن المفوضية قد تفكر في مطالبة الشركات بالتنسيق مع مؤسسة العلوم الوطنية قبل تشغيل خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة.وأضافت SpaceX: "إن متطلبات التنسيق العامة بعد المنحة من شأنها تجنب وضع معايير الحماية التي قد تصبح قديمة قريبًا". "على سبيل المثال، على مدى السنوات العشر الماضية، تحسنت تكنولوجيا الأقمار الصناعية بوتيرة سريعة، مما سمح بمزيد من الكفاءة والديناميكية. المشاركة من خلال هوائيات مصفوفة مرحلية قابلة للتوجيه، وجدولة الحزمة الديناميكية، وعمليات الارتفاع المنخفض مما يضع آثار شعاع أصغر على الأرض.