تطلق Realme سماعات Buds Air6 وBuds Air6 Pro اللاسلكية

كشفت Realme النقاب عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية، والذي يتضمن سماعات Buds Air6 وBuds Air6 Pro.
تنطلق سماعة Buds Air6 اللاسلكية بمحركات بحجم 12.4مم، ودعم معايير Hi-Res في بث الصوتيات، كما تدعم السماعة برامج LHDC، وتأتي بميزة إلغاء الضوضاء.
أيضاً تدعم السماعة معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، ويمكن للسماعة أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات من التشغيل، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 40 ساعة.
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