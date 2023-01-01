تطلق Lenovo حاسبا لوحيا لا مثيل له

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صورة الخبر: Lenovo
Lenovo

أعلنت Lenovo عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على ميزات ومواصفات غير موجودة في أي حاسب لوحي آخر.

ومن أبرز ما يميز حاسب Tab Plus الجديد هو حصوله على 8 مكبرات صوت عالية الأداء من تطوير JBL، وتوفر هذه المكبرات استطاعة إجمالية تعادل 26 واط، كما تعمل مع تقنيات Dolby Atmos، الأمر الذي يجعل الحاسب أداة مميزة لمشاهدة الأفلام والفيديوهات والاستماع للموسيقى.

Lenovo تطلق حاسبا لوحيا لا مثيل له

وبفضل تقنياته الصوتية المميزة يمكن استعمال الحاسب الجديد بدلا من مكبرات الصوت اللاسلكية التي تقترن مع الهواتف والأجهزة الاخرى عبر البلوتوث.

زوّد الحاسب بشاشة IPS، مقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ودعمته Lenovo بمعالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G99، وذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSD، وجهّزته بمنفذ microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير، ويمكن لهذا الحاسب أن يعمل لفترة تصل إلى 12 ساعة بالشحنة الكاملة للبطارية.

المصدر: روسيا اليوم

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