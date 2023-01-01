تطلق Infinix هاتف Note 40 5G بمعالج Dimensity 7020

أعلنت Infinix اليوم عن هاتف Infinix Note 40 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 7020، وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وسعر 240 دولار.
يتميز هاتف Infinix Note 40 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120 Hz، أيضاً تضم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass.
كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7020، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.
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