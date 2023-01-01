تطلق Honor هواتف Honor 200 و Honor 200 Pro في السوق الصيني



Honor 200 Pro Honor 200 Pro

كشفت Honor في السوق الصيني مؤخراً عن هواتف Honor 200 وHonor 200 Pro التي تنطلق بنفس التصميم وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.



تدعم Honor هواتف Honor 200 بقدرة بطارية 5200 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.



أيضاً يضم كلا الهاتفين شاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

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ويتميز Honor 200 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، كما يدعم هذا الإصدار الشحن اللاسلكي بقدرة 66W، بينما يأتي هاتف Honor 200 برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، ولا يدعم الشحن اللاسلكي.أيضاً تقدم الشركة لإصدار Honor 200 Pro شريحة Honor C1+ المخصصة والتي تستهدف تعزيز الشحن اللاسلكي، والإتصال الخلوي.ويضم إصدار Pro مستشعر Omnivision OV50H رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.3، وحجم بيكسل 1.2µm، وفتحة عدسات f/1.9 على أن تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري.بينما يضم هاتف Honor 200 مستشعر IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56 وفتحة عدسات f/1.95 ودعم للتثبيت البصري.كما يضم هاتفي Honor 200 و200 Pro كاميرة telephoto بمستشعر IMX856 بدقة 50 ميجا بيكسل، والذي يدعم التكبير البصري حتى 2.5 مرة، مع فتحة عدسات f/2.4، ودعم التثبيت البصري.وتأتي الكاميرة أيضاً بنمط “Harcourt portrait” في التصوير الذي طور بالتعاون بين Honor وشركة “studio Harcourt” الفرنسية، ويعمل هذا النمط على محاكاة إضاءة الإستديو بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، ويعمل هذا النمط على تحسين الإضاءة والسطوع والظلال لدفع لقطات portrait مثالية.كما يأتي المستشعر الثالث في إعدادات الكاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع، وميزة التركيز التلقائي مع دعم نمط لقطات macro من مسافة 2.5سم.أيضاً يضم كلا الهاتفين كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع واجهة MagicOS 8.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.ومن المقرر أن يتوفر Honor 200 بنموذج رئيسي يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 372 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Honor 200 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 483 دولار.