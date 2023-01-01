آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تطلق Gigabyte شاشة الألعاب AORUS FO32U بمعدل تحديث 165Hz

آخر الأخبارعلم وتقنية › تطلق Gigabyte شاشة الألعاب AORUS FO32U بمعدل تحديث 165Hz

صورة الخبر: AORUS FO32U
AORUS FO32U

أعلنت Gigabyte عن شاشة AORUS FO32U المخصصة للألعاب والتي تأتي بمعدل تحديث 165Hz، وتدعم معايير “ClearMR 9000”.

تتميز شاشة الألعاب AORUS FO32U بتقتية QD-OLED وحجم شاشة 31.5 إنش، كما تدعم الشاشة دقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتأتي بنسبة سطوع 1000 nits، وتدعم الشاشة معدل تحديث 165Hz، وتدعم أيضاً معايير ClearMR 9000.

كما تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية (GTG)، وتدعم أيضاً تغطية واسعة للألوان بنسبة 99% من معايير DCI-P3.
4

وفي إختيارات الإتصال تقدم Gigabyte شاشة الألعاب AORUS FO32U بعدد 2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C والذي يدعم نمط DP للشحن ويدعم قدرة 18W، كما تأتي الشاشة بعدد 3 من منافذ USB 3.2-A لدعم إتصال الملحقات بسلاسة، وتأتي أيضاً بمدخل 3.5 مم للسماعات.

أيضاً تضم الشاشة مكبر صوتي مدمج بقدرة 5W، وKVM للتبديل السريع بين عدد من الأجهزة المتصلة، ومن المقرر أن تكشف Gigabyte لاحقاً عن سعر هذا الإصدار.

المصدر: unlimit-tech

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطلق Gigabyte شاشة الألعاب AORUS FO32U بمعدل تحديث 165Hz

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55680

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام