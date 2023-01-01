تطلق Gigabyte شاشة الألعاب AORUS FO32U بمعدل تحديث 165Hz



AORUS FO32U AORUS FO32U

أعلنت Gigabyte عن شاشة AORUS FO32U المخصصة للألعاب والتي تأتي بمعدل تحديث 165Hz، وتدعم معايير “ClearMR 9000”.

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تتميز شاشة الألعاب AORUS FO32U بتقتية QD-OLED وحجم شاشة 31.5 إنش، كما تدعم الشاشة دقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتأتي بنسبة سطوع 1000 nits، وتدعم الشاشة معدل تحديث 165Hz، وتدعم أيضاً معايير ClearMR 9000.كما تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية (GTG)، وتدعم أيضاً تغطية واسعة للألوان بنسبة 99% من معايير DCI-P3.وفي إختيارات الإتصال تقدم Gigabyte شاشة الألعاب AORUS FO32U بعدد 2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C والذي يدعم نمط DP للشحن ويدعم قدرة 18W، كما تأتي الشاشة بعدد 3 من منافذ USB 3.2-A لدعم إتصال الملحقات بسلاسة، وتأتي أيضاً بمدخل 3.5 مم للسماعات.أيضاً تضم الشاشة مكبر صوتي مدمج بقدرة 5W، وKVM للتبديل السريع بين عدد من الأجهزة المتصلة، ومن المقرر أن تكشف Gigabyte لاحقاً عن سعر هذا الإصدار.