تطلق Beyerdynamic أول سماعات رأس لاسلكية حقيقية مفتوحة الأذن

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كانت العديد من شركات الصوت تقفز على عربة سماعات الأذن المفتوحة، وهو تصميم سماعة رأس حيث يقع مكبر الصوت خارج أذن المستمع وليس داخلها. Beyerdynamic هي الأحدث التي تقدم خيار الاستماع هذا مع VERIO 200، أول مجموعة من سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية ذات الأذن المفتوحة للعلامة التجارية. يتم بيع المجموعة بسعر 220 دولارًا وهي متاحة للطلب اليوم.



يمكن أن تأتي سماعات الرأس المفتوحة مع بعض التضحيات فيما يتعلق بجودة الصوت، لكن هذه المجموعة تتميز بمحرك جرافين مخصص مقاس 16.22 ملم. يمكن أن يؤدي استخدام مادة الجرافين خفيفة الوزن في مكبرات الصوت إلى تقليل تشويه الصوت، وبالتالي فإن المادة المتطورة يمكن أن تساعد في إلغاء مقايضة الأداء المعتادة مع هذا النمط. يمكن أيضًا أن يكون أسلوب الأذن المفتوحة أكثر راحة إذا كنت لا تستمتع بتجربة سماعات الأذن المعتادة. وستكون قادرًا على سماع ما يحيط بك بشكل أفضل مع هذا التصميم، وهو أمر يمكن أن يكون مهمًا للأشخاص الذين يرتدون هذه النظارات في الأماكن الخارجية. تتميز VERIO 200 بتصميم خطاف يهدف إلى الحفاظ على أمان سماعة الرأس حتى أثناء النشاط البدني.



يعد عمر البطارية دائمًا مصدر قلق للأجهزة اللاسلكية الحقيقية، لكن Beyerdynamic تدعي طول العمر القوي جدًا. تقول الشركة إن عمر بطارية VERIO 200 يصل إلى ثماني ساعات، وتضيف علبة الشحن الخاصة به 27 ساعة أخرى.

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تتوافق السماعات مع تقنية Bluetooth 5.3 ويمكن أن تقترن بأجهزة iOS وAndroid. ويمكن التحكم بها عن طريق الصوت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول الجديد من Beyerdynamic، والذي يوفر إمكانات EQ مخصصة كاملة وضبط الصوت.حصلت الشركة على العديد من المنتجات الأولى في إطلاق منتجاتها الأخيرة، بما في ذلك أول سماعة رأس لاسلكية للألعاب في عام 2023 وأول سماعات أذن لاسلكية حقيقية في عام 2022.