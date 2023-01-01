تطلق Acer خط إنتاجها الجديد من أجهزة TravelMate AI



TravelMate AI TravelMate AI

قامت شركة Acer بتوسيع سلسلة Travelmate بجيل جديد من الأجهزة المحسنة بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تنطلق بأحدث إصدارات المعالجات ووحدات المعالجة العصبية NPU مدمجة والتي تدعم الجيل الجديد من أجهزة Acer بمستوى أعلى في الآداء، والإنتاجية، مع تصميم يدعم التنقل السريع، وأيضاً تعزيز لمعايير الحماية والآمان ومميزات الإتصال.



تأتي تقنية الذكاء الإصطناعي برؤية جديدة للمستخدمين لإدارة مهام العمل، وتعزيز الآداء والإنتاجية مع جلب خبرات جديدة وتحسين إدارة إستهلاك الطاقة في الأجهزة.



وتؤثر ثورة التقنية الذكاء الإصطناعي بشكل كبير في سوق أجهزة الحاسب في الفترة الأخيرة، ويدفع هذا التأثير في مصلحة منافذ البيع والشركاء على حد سواء، حيث تهدف تقنية الذكاء الإصطناعي بشكل رئيسي إلى تحسين كفاءة الأجهزة، مما يساهم في دفع آداء مهام العمل المختلفة، وأيضاً تعزيز آلية إنجاز العمل بشكل نهائي على الوجه الأمثل.

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وتنطلق سلسلة Acer TravelMate برؤية رئيسية تهدف لدعم المستخدم بكل مميزات الذكاء الإصطناعي المطلوبة لإنجاز العمل ورفع الإنتاجية بدعم من أعلى فئة من المعالجات المميزة بأعلى قدرة، مع بطاريات تتميز بدعم الشحن فائق السرعة، وأعلى معايير في إختيارات الإتصال، هذا إلى جانب تطبيقات الذكاء الإصطناعي المخصصة.كما تتكامل تجربة المستخدم بدعم من واجهة TravelMateSense™، ونظام Windows 11 Pro، وروبوت الدردشة Copilot، مع تجربة إحترافية مدعومة بأعلى معايير الآمان على مستوى الأجهزة.وتدفع هذه المميزات في الجيل الجديد من الأجهزة إنجاز أسرع لمهام العمل المكثفة بنسبة 42%، كما تعمل على خفض إحتمالات تعرض الأجهزة للهجمات أو الثغرات الأمنية بنسبة 58%، مع تحسين جودة وكفاءة العمل بنسبة 68%.تحسينات بتقنية الذكاء الإصطناعيتدعم Acer جميع إصدارات الشركة من سلسلة TravelMate بواجهة Acer TravelMateSense و”Acer Experience Zone” الجديدة، إلى جانب مجموعة من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تدعم المستخدمين في إدارة أجهزة الحاسب وتخصيص التجربة المفضلة للوصول إلى الآداء الأمثل في مهام العمل.ويمكن للمبدعيين المحترفين تحقيق الإستفادة من “Acer LiveArt” التي تدعم المستخدمين في إزالة الكائنات من خلفيات الصور مثل الحيوانات، الأشخاص، أو الأشياء الأخرى، مع إمكانية إنشاء خرائط عمق للصور ثنائية الأبعاد.كما سيتاح للمبدعيين إنشاء صور توضيحية أو مخططات بإستخدام GIMP، و”Intel Stable Diffusion plugin”، والتي تتيح للمستخدم إدخال نص بسيط لتعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على إنشاء الصور والمخططات التوضيحية بنقرات محدودة.أيضاً تعمل Acer على شحن الجيل الجديد من أجهزة TravelMate مع برنامج “Acer PurifiedView 2.0” الذي يعمل على الإستفادة من وحدة NPU لإلغاء تحميل تطبيقات مسرع الذكاء الإصطناعي لتحسين إدارة إستهلاك الطاقة في الأجهزة، وأيضاً إنشاء تجربة عمل إنسيابية وسلسة في مهام العمل التي تشمل إجتماعات الفيديو، أو البث الحي مع طمس الخلفية، وأيضاً وضع إطار تلقائي والتركيز على عين المستخدم لدفع أفضل تجربة نهائية أثناء البث.كما تأتي الأجهزة مع “Acer PurifiedVoice” للحد من الضوضاء بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي أثناء البث وإجتماعات الفيديو لإنتاج صوتيات نقية وأكثر وضوح.حلول مثبتة مسبقاً لأصحاب العملتقدم Acer الجيل الجديد من الأجهزة مع مجموعة “Commercial Solutions” التي تهدف إلى دعم أصحاب العمل والمشاريع في إدارة العمل على الوجه الأمثل، مع توفير أعلى معايير الحماية لحماية المعلومات.أيضاً من خلال برنامج “TravelMateSense” سيتاح للمستخدم تحسين الأنظمة والوصول بسلاسة إلى أنظمة الدعم في الأجهزة وذلك من خلال نقر سريع على مفتاح “TravelMateSense” في الجيل الجديد من أجهزة الحاسب.كما تعمل ميزة “Workflow” على دمج كافة الوظائف التي قد يحتاج إليها المستخدم في مهام العمل المختلفة مثل الإجتماعات، أو عند التنقل وأيضاً في ساعات العمل، كما يتاح للمستخدم إضافة تفضيلات أكثر لتخصيص أعلى لتجربته المفضلة في العمل.وتقدم ميزة “Secure Guard” معايير أعلى للحماية والآمان والتي تتضمن مرشح لجهاز USB، ومحرك شخضي آمن، مع ميزة الملف الآمن، وقفل ديناميكي لحماية أجهزة TravelMate من أي تهديدات محتملة لاحقاً.أيضاً تأتي الأجهزة بميزة “Checkup” التي تدعم المستخدم في فحص والتأكد من سلامة تكوينات الأجهزة مثل الذاكرة وسعة التخزين والبطارية، وتأتي الأخيرة بشكل خاص مع دليل لمعايرة البطارية وتحسين آداء الشحن.كما تتميز الأجهزة ببعض التكوينات الأخرى في النظام التي تشمل أوضاع لضبط الآداء، وأوضاع للشحن، وإعدادات الشاشة، إلى جانب وظيفة “DustDefender”، حيث تتوفر هذه المميزات من خلال نافذة توفر نظرة عامة على النظام في الصفحة الرئيسية لأجهزة TravelMate.أيضاً مع أجهزة TravelMate لن تحتاج إلى فريق IT متخصص لإستطلاع البيانات، حيث تقدم Acer ميزة “Acer Office Manager” الذي يوفر للمستخدم كافة البيانات المطلوبة للموارد المركزية مع شاشة للمراقبة مع مساعد IT رقمي بتقنية الذكاء الإصطناعي.من جانب أخر لن يواجه المستخدم مشكلة في حماية البيانات وذلك من خلال ميزة “Acer Proshield Plus” التي تقدم تجربة سلسة لإدارة المهام المتعددة بأعلى معايير الآمان في وحدة تحكم واحدة.أجهزة صديقة للبيئةتأتي جميع أجهزة Acer TravelMate بمعايير “EPEAT” التي تؤكد على أن تصميم الأجهزة وصندوق التغليف يرتكز على المواد المعاد تدويرها بما يتوافق مع المعايير المطلوبة لدعم إستدامة أطول للأجهزة، وتحقيق الدور المطلوب لدفع الشركات لتحقيق أهداف ESG.جهاز Acer TravelMate P6 14 تجربة إستثنائية مع شاشة OLED بأعلى جودةينطلق جهاز Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) بالجيل الأخير من سلسلة معالجات Intel® Core™ Ultra 7 مع Intel vPro مدمج لدعم Intel Graphics وIntel AI Boost لفتح آفاق جديدة في تقنية الذكاء الإصطناعي وتعزيز الآداء وإستهلاك الطاقة بمستوى إستثنائي في الأجهزة.ويطابق الجهاز معايير Intel Evo™ كإصدار إحترافي من أجهزة الحاسب المخصصة للعمل، حيث يضم ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في اثنان من ذاكرة LPDR5X، وسعة تصل إلى 1 تيرابايت في سعة M.2، كما يدعم الجهاز عمر أطول للبطارية، وإستجابة سريعة في مهام العمل المكثفة.كما يأتي الجهاز بشاشة OLED بجودة عرض WQXGA أو بدقة 2880 في 1800 بيكسل، مع نموذج إختياري يدعم خاصية اللمس في الشاشة، ويتميز الجهاز بأبعاد 16:10، مع حواف نحيفة، ويدعم الجهاز معايير DTS® في الصوتيات لدفع تجربة غامرة متكاملة بين المرئيات والصوتيات.أيضاً يدعم الجهاز إنتاج ألوان بمعايير سينمائية، مع وضوح أعلى في الحركة عند بث محتوى الفيديو ودعم معايير DCI-P3 بنسبة 100%، ودعم معايير VESA HDR TrueBlack 500.كما ينطلق TravelMate P6 14 بميزة دعم Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.3، ويضم معايير منافذ Thunderbolt 4™ للإتصال السلس أثناء رحلات العمل.أجهزة Acer TravelMate P4 رفيقك المتكامل في مهام العملتتضمن سلسلة TravelMate P4 أجهزة مميزة بتصميم رقيق وفائق النحافة للعمل، وتشمل السلسلة على إصدار متحول 2 في 1 بحجم 14 إنش، إلى جانب إصدارات مميزة بتصميم صدفي بحجم 14 و16 إنش، على أن تأتي جميع الإصدارات بمعايير الآمان والحماية وأيضاً المستوى الجديد في الآداء، مع إدارة المميزات لدعم المحترفين في مهام العمل.ويأتي جهاز Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) بتصميم 2 في 1 لدعم المستخدم بميزة التبديل بسلاسة بين أكثر من وضع لدعم المهام المختلفة، ويتميز هذا الإصدار بوزن 1.49 كجم، وسماكة 21.9مم.وتدعم Acer الجهاز بسلسلة معالجات Intel Core Ultra 7، على أن يضم أعلى نموذج معالج 165U1، كما يأتي بكروت الشاشة المدمجة من إنتل، مع معايير Intel vPro التي تؤكد دعم البطارية في الجهاز لعمر طويل، مع دعم الشحن السريع لتجربة أفضل في جلسات الألعاب الطويلة.كما يضم الجهاز شاشة بحجم 14 إنش بجودة عرض WUXGA ودقة 1920 في 1200 بيكسل، مع دعم خاصية اللمس، ويدعم الجهاز أبعاد 16:10 بحواف فائقة النحافة لتجربة مرئية وصوتية مذهلة، والتي تتكامل بدعم معايير DTS في الصوتيات.أيضاً تقدم Acer جهاز TravelMate P4 Spin 14 الذي يهدف لدعم المستخدمين للتنقل السريع في مهام العمل للبقاء على إتصال دائم، ويدعم الجهاز تقنية Wi-FE 6E، و4G LTE2.ويأتي (TravelMate P4 16 (TMP416-53 بآداء قوي موثوق وإنتاجية أعلى بدعم من سلسلة معالجات Intel Core Ultra، وIntel vPro Essentials2.كما يدعم الجهاز Intel Unison، مع ذاكرة DDR5 في قنوات ثنائية بسعة تصل إلى 64 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe SSD، أيضاً يأتي بعمر أطول للبطارية.ويتميز الجهاز بجودة عرض WUXGA أو بدقة 1920 في 1200 بيكسل، مع حواف فائقة النحافة، ويدعم تقنية Acer TrueHarmony لمستوى مرتفع من الصوتيات. ويتوفر الجهاز بحجم 16 إنش، مع عدد من المنافذ للإتصال بسلاسة في مساحة العمل.أيضاً يتميز Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) بالجيل الجديد من سلسلة معالجات AMD Ryzen Pro 8000 التي ترتكز على معمارية “Zen 4” والتي تدعم إنتاجية أكثر وأعلى معايير الحماية والآمان لجهاز من فئة محطات العمل.ويأتي الجهاز بذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 64 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة PCIe Gen4، مع دعم عمر أطول البطارية.كما تقدم Acer جميع أجهزة TravelMate P4 بتصميم يدعم مقاومة أعلى لظروف العمل اليومية دون التضحية بالآداء، وتأتي الأجهزة بتصميم بالمعايير العسكرية، وتدعم “Acer Dust Defender” لمقاومة تراكم الغبار لتفادي تباطؤ الأجهزة.وتدعم الأجهزة أيضاً TMP 2.0، وتأتي بغالق للكاميرة، مع مستشعر لبصمة الأصبع لتسجيل آمن للدخول ومعايير أعلى للخصوصية، مع قارئ بطاقة ذكية إختياري لنماذج TravelMate P4.نبذة عن Acerتم تأسيس شركة Acer في عام 1976، وتعد إيسر واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، ولقد إستطاعت Acer أن تصل بمنتجاتها إلى 160 دولة في جميع إنحاء العالم، كما تحرص الشركة على تطوير منتجات تؤثر في أسلوب حياة المستخدمين المتغير لخلق نظام بيئي تتكامل فيه الأجهزة مع البرامج والخدمات مع بعضها البعض لفتح إمكانيات جديدة للمستخدمين من الأفراد أو الشركات.وتلتزم شركة Acer وموظيفها البالغ عددهم 7500 موظف بالإستمرار في مهام البحث والتطوير إلى جانب التسويق وخدمات ما بعد البيع مع دفع الخدمات والحلول التي تهدف لكسر الحاجز بين المستخدمين والتكنولوجيا.