تطلق Acer جهازًا محمولًا للألعاب

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ما زال سباق أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب محتدمًا. أعلنت شركة Acer أخيرًا عن جهاز محمول للألعاب، وهو Nitro Blaze 7. والمواصفات هنا جيدة جدًا، لذا قد يكون هذا الجهاز منافسًا قويًا لجهاز Steam Deck.

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دعونا نتحدث عن الشاشة. فهو جهاز محمول للألعاب. وكما يوحي الاسم، يتميز جهاز Nitro Blaze 7 بشاشة IPS عالية الدقة مقاس سبع بوصات مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. ومعدل التحديث هذا أفضل من جهاز Steam Deck الأصلي وحتى طراز OLED الأحدث. ومع ذلك، يتميز جهاز Acer بلوحة لمس LCD وليس شاشة OLED. وحجم الشاشة يضاهي حجم جهاز Steam Deck والعديد من الأجهزة المحمولة الأخرى التي ظهرت في السنوات الأخيرة.المواصفات الفعلية هنا مثيرة للإعجاب. يتضمن جهاز Acer Nitro Blaze 7 معالج AMD Ryzen 8040 Series، مع ما يصل إلى 39 تريليون عملية في الثانية و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يتكامل مع AMD FreeSync ويأتي بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت. تمتلئ محركات الأقراص الصلبة بسرعة كبيرة مع هذه الأجهزة، بحيث تبدو سعة 2 تيرابايت رائعة للغاية. يمكن للعبة AAA واحدة فقط أن تستنزف 100 جيجابايت أو أكثر.إنه جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 11، ولكنه يعمل بشيء يسمى Acer Game Space. يبدو أن هذا نوع من واجهة المستخدم التي تجعل التنقل في المكتبة أشبه بوحدة التحكم. يوجد أيضًا مفتاح تشغيل سريع يفتح المكتبة على الفور. يحصل المشترون على ثلاثة أشهر مجانية من PC Game Pass، وهو أمر لطيف دائمًا.يدعم Wi-Fi 6E وUSB-C. حتى أن هناك فتحة microSD للتخزين الإضافي. بخلاف ذلك، فإنه يحتوي على نفس الأزرار والتخطيط الذي يتوقعه المرء من وحدة تحكم ألعاب محمولة حديثة. تقول شركة Acer أن الجهاز الجديد سيتم إطلاقه في المستقبل القريب، لكنها لم تعلن عن تاريخ محدد. كما لم تكشف الشركة عن الأسعار. نأمل أن تكون الأسعار تنافسية.