تطلق ويسترن ديجيتال إطارًا جديدًا لتخزين دورة بيانات الذكاء الاصطناعي

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قدمت ويسترن ديجيتال إطارًا من ست مراحل لدورة بيانات الذكاء الاصطناعي يحدد مزيج التخزين الأمثل للأحمال التشغيلية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. و سيساعد هذا الإطار العملاء على تخطيط وتطوير بنى تحتية تخزين متطورة لتعظيم استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي، وتحسين الكفاءة، وتقليل إجمالي تكلفة ملكية (TCO) لتدفقات أعمال الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي في دورة مستمرة من استهلاك البيانات وتوليدها – حيث تعالج النصوص، والصور، والصوت، والفيديو بين أنواع أخرى من البيانات بينما تنتج في الوقت نفسه بيانات جديدة وفريدة. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجب على أنظمة تخزين البيانات أن تقدم القدرة والأداء اللازمين لدعم الأعباء الحسابية والسرعات المطلوبة للنماذج الكبيرة والمعقدة مع إدارة كميات هائلة من البيانات. قامت شركة ويسترن ديجيتال بموائمة خرائط منتجات وتقنيات الفلاش والأقراص الصلبة الخاصة بها مع متطلبات التخزين لكل مرحلة حاسمة من الدورة، وقدمت اليوم وحدة تخزين PCIe® Gen5 SSD عالية الأداء لدعم التدريب والاستدلال بالذكاء الاصطناعي؛ ووحدة تخزين SSD بسعة 64 تيرابايت* لبحيرات بيانات الذكاء الاصطناعي السريعة؛ وأكبر سعة في العالم من الأقراص الصلبة ePMR، UltraSMR بسعة 32 تيرابايت* لتخزين فعال من حيث التكلفة على نطاق واسع.

شاهد: فيديو دورة بيانات الذكاء الاصطناعي

قال إيد بيرنز، مدير الأبحاث في IDC: ”ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية التحول التالية، والتخزين هو عامل تمكين أساسي. ومن المتوقع أن تكون الآثار المترتبة على التخزين كبيرة حيث يؤثر دور التخزين والوصول إلى البيانات على سرعة وكفاءة ودقة نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتشار مجموعات البيانات الأكبر والأعلى جودة. وبصفتنا شركة رائدة في مجال فلاش وأقراص التخزين المغناطيسي، تتمتع ويسترن ديجيتال بفرصة للاستفادة من مشهد الذكاء الاصطناعي المتنامي هذا مع موقعها القوي في السوق ومحفظتها الواسعة التي تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات ضمن مراحل دورة بيانات الذكاء الاصطناعي المختلفة."

وقال روب سودربيري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة أعمال فلاش في ويسترن ديجيتال: " تعد البيانات الوقود الذي يغذي الذكاء الاصطناعي. ومع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الصناعة، أصبح التخزين جزءًا حيويًا وديناميكيًا بشكل متزايد في بنية تقنية الذكاء الاصطناعي. ويوفر إطار دورة بيانات الذكاء الاصطناعي الجديد لعملائنا القدرة على بناء بنية تحتية للتخزين تحسن من أداء وتوسيع ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا."



مجموعة متنامية من حلول تخزين الذكاء الاصطناعي للمؤسسات للأحمال التشغيلية كثيفة الحساب والتخزين

يعد القرص الصلب الجديد Ultrastar DC SN861 SSDأول حل من شركة ويسترن ديجيتال لفئة المؤسسات يدعم PCIe Gen 5.0، مما يوفر أداء قراءة عشوائية رائد في الصناعة وكفاءة طاقة متفوقة للأعباء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع سعات تصل إلى 16 تيرابايت، يقدم هذا القرص زيادة في أداء القراءة العشوائية تصل إلى ثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى زمن استجابة منخفض للغاية وأداء مميز في تدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والاستدلال ونشر خدمات الذكاء الاصطناعي.



بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا القرص بملف شخصي منخفض للطاقة مع IOPS/Watt عالي، مما يساهم في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية. يلبي عرض نطاق PCIe Gen5 المتزايد احتياجات السوق المتنامية للذكاء الاصطناعي، مما يوفر حوسبة عالية السرعة وزمن استجابة منخفض لخدمة بيئات الحوسبة المكثفة للذكاء الاصطناعي.

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وتم تصميم القرص الصلب Ultrastar DC SN861 للأعباء الحرجة، ويوفر مجموعة غنية من الميزات، بما في ذلك دعم NVMe® 2.0 وOCP 2.0، وتحمل كتابة يومية من 1 إلى 3 DWPD، وضمان محدود لمدة 5 سنوات. يتوفر Ultrastar DC SN861 E1.S الآن كعينات، وسيبدأ إصدار U.2 في تقديم العينات هذا الشهر، مع الشحن بكميات كبيرة في الربع الثالث من عام 2024. سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول عوامل الشكل E1.S وE3.S لاحقًا هذا العام.مع إصدار Ultrastar DC SN861، تأتي سلسلة Ultrastar DC SN655 الموسعة من وحدات التخزين SSD المخصصة لفئة المؤسسات، والمصممة للتطبيقات الكثيفة التخزين. ستصل الخيارات الجديدة للقرص الصلب U.3 إلى سعة 64 تيرابايت، مما يعزز الأداء والسعة لتحضير بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع ولتخزين بيانات بحيرات أكبر.تتوفر الآن عينات من الأنواع الجديدة من DC SN655، وسيتم إصدار المزيد من التفاصيل حول هذه الأقراص في وقت لاحق من هذا العام، عندما يبدأ الشحن بكميات كبيرة.بدأت شركة ويسترن ديجيتال أيضًا في تقديم العينات لأكبر سعة في الصناعة، وهي 32 تيرابايت، من القرص الصلب ePMR لفئة المؤسسات لبعض العملاء المختارين. تم تصميم القرص الصلب الجديد Ultrastar DC HC690 ذو السعة العالية UltraSMR لتخزين البيانات الضخمة في مراكز البيانات السحابية الكبيرة والمؤسسات. سيلعب هذا القرص دورًا حيويًا في عمليات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب تخزين بيانات على نطاق واسع وتكاليف منخفضة للملكية.بفضل الاستفادة من تصميمات مثبتة من أجيال من المنتجات الناجحة، يوفر القرص الجديد بسعة 32 تيرابايت قدرة لا تقارن، مع تأهيل وتكامل سلسين للتنفيذ السريع، بالإضافة إلى الاعتمادية العالية والموثوقية. سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول هذا القرص في وقت لاحق من هذا الصيف.وأضاف سودربيري: "كل مرحلة من دورة بيانات الذكاء الاصطناعي فريدة من نوعها وتحتاج إلى بنية تحتية وحسابية مختلفة. من خلال فهم التفاعل الديناميكي بين الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات، تقدم ويسترن ديجيتال حلولاً لا تقتصر على توفير قدرات أعلى، بل تُصمم أيضًا لدعم الأداء الفائق والتحمل لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. بفضل محفظتنا المتنامية وخريطة طريق طويلة الأجل وابتكارنا المستمر، نسعى لمساعدة العملاء على إطلاق العنان لقدرات الذكاء الاصطناعي التحويلية."