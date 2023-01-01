تطلق كاواساكي دراجة نارية تعمل بالهيدروجين| فيديو



كاواساكي كاواساكي

كشفت شركة كاواساكي التى تعمل في مجال صناعة الدراجات النارية عن دراجتها النارية الجديدة التى تعمل بالهيدروجين في اليابان، وتتميز بمحرك معدل يعمل بوقود الهيدروجين بدلاً من البنزين .

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وتصدر من دراجة الهيدروجين انبعاثات قليلة جدا مقارنة بدراجات البنزين التقليدية، ويعد إطلاق دراجة هيدروجين إنتاجية يعتمد على مدى توفر بنية تزويد وقود الهيدروجين، وذلك بجانب القوانين المنظمة لقطاع السيارات والدراجات في كل دولة.وتم تصميم هيكل الدراجة النارية الجديدة لاستيعاب محرك الهيدروجين ونظام إمداد وقود الهيدروجين وعبوات الهيدروجين التي تمت إضافتها في الجزء الخلفى من الدراجة.- محرك دراجة كاواسكاي يعمل بالهيدروجينستحصل دارجة الهيدروجين على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1000 سي سي، ويعمل بالهيدروجين بدلا من البنزين، ويتم حقن الهيدروجين مباشرة في الأسطوانات حيث تعمل دراجة الهيدروجين على عملية احتراق تقليدية.ةأوضحت شركة كاواسكاي: "أن الدراجة تقدم الإحساس الرائع نفسه لعشاق الدراجات، حيث يخرج منه بشكل رئيسي الماء وكمية صغيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون، وبالإضافة إلى ذلك لن تواجه دراجة الهيدروجين المدى المحدود ومدة الشحن الطويلة التي نجدها في الدراجات الكهربائية.وتمثل السيارات والدراجات المستقبلية التي ستعمل بالهيدروجين، واحدة من الحلول الواعدة لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، حيث تتميز هذه المركبات بانعدام الانبعاثات الضارة، وفعالية استهلاك الطاقة، ومع ذلك تواجه هذه التقنيات الواعدة عقبة كبيرة، تتمثل في نقص البنية التحتية، وعدم انتشار محطات تزويد الهيدروجين.واجهت السيارات الكهربائية عند انطلاقها في الأسواق مشكلة محدودية محطات الشحن، ولكننا أصبحنا نشاهد الآن تزايدا في محطات الشحن الكهربائي خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك ما زال البعض يعاني من طوابير الانتظار الطويلة في انتظار الشحن في محطات الشحن الكهربائية، لأن عددها ما زال قليلا، مقارنة بمحطات الوقود التقليدية.وصنعت شركة كاواسكاي في البدالية، دراجات نارية تحت اسم "Meguro"، وبعد أن اشترت الشركة المصنعة للدراجات النارية "Meguro Manufacturing" التي كانت في شراكة معها، طورت في العام 1962، محرك 4 سلندر للسيارات الصغيرة، وذلك كان يعد تطويرا كبيرا ونجاحا للشركة في ذلك الوقت .