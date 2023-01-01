تطلق "غبور أوتو" حملة لتجربة واكتشاف سيارات "شانجان" في رأس الحكمة بالساحل الشمالي



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "شانجان" في السوق المصري، عن إطلاق حملة صيفية لتجربة واكتشاف سيارات العلامة الصينية بقرية "ماونتن فيو" برأس الحكمة في الساحل الشمالي، وذلك ابتداءً حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

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وتتيح هذه الحملة لجميع الزوار فرصةً للتعرف على سيارات شانجان عن قرب واكتشاف إمكانياتها المبتكرة على أرض الواقع، بينما يستمتعون بأجواء الصيف المفعمة بالحياة في منطقة رأس الحكمة.وخلال شهر يوليو الجاري، تتألق السيارة "Uni-T" في جناحها الخاص، وذلك لتتيح للزوار فرصة مثالية للتعرف على مميزاتها وتصميمها الجذاب عن قرب. و خلال شهر أغسطس، يمكن للزوار استكشاف السيارة العائلية الرياضية "CS55 Plus" والتمتع بتجربة قيادة استثنائية على أرض الواقع.تأتي هذه الفاعلية تجسيدًا لالتزام "جي بي أوتو" بوضع احتياجات عملائها على رأس أولوياتها، وتعزيز تواجدها في السوق المصري من خلال تقديم فعاليات استثنائية تلبي مختلف احتياجات وأذواق المستهلك المصري لخلق علاقات مُستدامة معهم على مدار العام، مع التركيز على توفير تجارب مباشرة تعكس الابتكار والأناقة في عالم السيارات.وفي هذا الإطار قال أمير سابا، رئيس قطاع سيارات شانجان في مصر: "نؤمن بأهمية ابتكار وتطوير طرق جديدة لتعزيز التواصل مع عملائنا، وتوفير تجارب فريدة لهم. ومن خلال هذه الحملة، نهدف إلى منح الزوار فرصةً مميزة لاختبار سيارات شانجان في أجواء صيفية ممتعة." مضيفاً: "ندعو جميع عشاق السيارات وعائلاتهم لزيارة جناحنا على شاطئ رأس الحكمة والاستمتاع بالعديد من الأنشطة المُمتعة واكتشاف عالم سيارات شانجان المبتكر."ولإثراء تجربة العملاء، خصصت "جي بي أوتو" جناحًا مُميّزًا لعلامة شانجان التجارية على شاطئ البحر طوال فترة الحملة، ويتضمن هذا الجناح العديد من النشاطات المُمتعة والتفاعلية تشمل المشاركة في الألعاب المُثيرة والفوز بجوائز قيّمة.تجدر الإشارة إلى أن شركة جي بي أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر توفر خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.