تطلق شركة HTC هاتفها الجديد U24 Pro



U24 Pro U24 Pro

أطلقت شركة HTC هاتفها الذكي الجديد U24 Pro، وهو هاتف جديد ينتمي إلى الفئة المتوسطة، وسيتوفر في عدد محدود من الأسواق.



ويتميز الهاتف الجديد بشاشة نوعها OLED منحنية من الجانبين وقياسها 6.8 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وزجاج حماية غوريلا جلاس، كما يضم مصباح LED للتنبيه بالإشعارات في الجهة الأمامية.



وفيما يتعلق بالتصوير، يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. وفي الجهة الخلفية، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع دعم تقنية التثبيت البصري (OIS)، وعدسة واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وعدسة مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى مرتين.

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وأضافت HTC بعض المزايا إلى هاتف U24 Pro من أجل تعزيز التصوير بمزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور الجماعية، والصور المتحركة بصيغة GIF، وتعزيز الصور الشخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K.ويعمل HTC U24 Pro بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 جين 3، ويأتي مع ذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وخيارات تخزين داخلية بسعة قدرها 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، كما يضم بطارية بسعة قدرها 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 60 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14.ويحتوي الهاتف على منفذ السماعات السلكية 3.5 ملم ومنفذ USB-C مع دعم شريحتي اتصال، وشبكات الجيل الخامس 5G، والواي فاي 6E، وبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، كما يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.وسيكون هاتف HTC U24 Pro متاحًا بسعر يقارب 600 دولار أمريكي بلونين، هما الأزرق والأبيض.