تطلق تريد هاوس أنظمة الحماية الذكية بالذكاء الاصطناعي

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كشفت شركة تريد هاوس، المتخصصة في مجال كاميرات المراقبة عن تعاونها مع شركة سكاي ورث، الصينية، عن اطلاق منتجاتها وحلولها من أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة الذكية H30, H50 Pro, LC2103, LC2308, A50, H30P, H30C

في مصر، وبحضور العملاء والموزرعين المعتمدين لسكاي ورث من أنظمة المراقبة والتي سوف تصبح علامة تجارية قوية يسعى اليها كل من يرغب في التميز والجودة في عالم تكنولوجيا أنظمة المراقبة الالكترونية المتطورة.

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وقال هابي أحمد الدواري وعماد الدين أحمد عبد حافظ المديران التنفيذيان لـ تريد هاوس إن السوق المصرية أصبحت في توسع كبير في أنظمة المراقبة ومع التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشهده العالم فإن صناعة المنتجات الإلكترونية في تزايد مستمر مع أنظمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يجعل كل من يتميز في أنظمة الذكاء الاصطناعي له الأسبقية في الصدارة داخل السوق المصرية.أضاف أنه في التعاون المشترك بين الشركتين فقد وضعت " سكاي ورث" أقدامها بخطوات ثابتة داخل السوق المصري بقوية بدعم من العملاء وأصحاب الشركات والموزرعين المعتمدين في مجال كاميرات المراقبة وأنظمة الحماية الالكترونية.قال فينسين زاو المدير الاقليمي لـ "سكاي ورث"، لدينا استراتيجية عالمية في مجال البيع والتسويق ولها تاريخ كبير وطويل في مجال التصنيع والانتاج مع سلاسل التوريد والامداد المنتشرة عالميا في أكثر من 10 دول، وان الشركة حققت مبيعات تتخطي 10 مليار دولار خلال عام 2023.وأضاف أن الشركة تتميز بقوة تصنيعية حيث تمتلك اكثر من 20 شركة فرعية متخصصة في مجال الالكترونيات منها الأجهزة المنزلية والشاشات و TV BoX والسيارات الكهربائية وكاميرات المراقبة الذكية.تابع: أن سكاي ورث تتعاون مع جوجل العالمية في مجال الاستضافة والسيرافرات، وتمتلك اكثر من سيرفر في جميع انحاء العالم لضمان تقديم افضل خدمات وافضل استقرار في جميع منتجاتها.وأشار زاو إلى أن سكاي ورث تعمل علي التعاون اللامحدود لشركة تريد هاوس الوكيل الرسمي والحصري لها في جمهورية مصر العربية، وعبر عن امتنانه للتعاون المشترك والذي تسمح بانتشار أوسع لسكاي ورث في السوق المصري، مؤكداً أهمية التعاون بين الشركتين لتقديم خدمات بيع متكاملة وضمان الاستمرارية والاستدامة فيما يحقق النمو والانتشار للشركتين في السوق المصرية حيث تم تركيب أنظمة الحماية الإلكترونية وكاميرات المراقبة من طراز H50 pro بتاكسي العاصمة بالقاهرة.